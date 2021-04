Robotniczy arystokrata

W całym mozolnym dziele rekonstrukcji gdańskiego Grudnia ’70, strajków z pierwszej połowy 1971 r., historii antypochodu z 1 maja 1971 r. i działań bezpieki, Józef Szyler stał się niestrudzonym współpracownikiem prawdy, zawsze gotowym do poświęcenia swojego czasu. Jednak to, co dziś, w obliczu jego śmierci, wydaje się jedynie rytualnym patosem, było w ostatnim 15-leciu jeszcze jednym, ostatnim, aktem odwagi Szylera.