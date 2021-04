Nałkowska za żółtymi firankami

Chociaż większość pisarzy, zwłaszcza tej miary, na akces do komunistów jeszcze się nie decydowała, to ona została posłanką do samozwańczego, komunistycznego „parlamentu”, Krajowej RadyNarodowej (powołanej już w nocy z 31 grudnia 1943 r. na 1 stycznia 1944 r. pod przewodnictwem Bolesława Bieruta), a w 1947 r. do komunistycznego Sejmu.