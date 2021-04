Opieka nad chorymi w domu. Poczta Polska dostarczyła ponad 500 tys. pulsoksymetrów

Spółka przypomniała, że pulsoksymetry są dostarczane tylko tym pacjentom, którzy są zarejestrowani w programie DOM, i którzy zostaną zgłoszeni przez jednostkę Ministerstwa Zdrowia, np. lekarza pierwszego kontaktu.

Opieka nad pacjentami w domu

Program DOM to system zdalnego monitoringu parametrów osób zarażonych COVID-19, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu. Umożliwia szybkie wykrycie pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni zostać skierowani na leczenie szpitalne. W ramach diagnostyki monitorowany jest poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Pacjenci otrzymują pulsoksymetry, a także korzystają z sytemu do przekazywania i monitorowania danych w Centrum Kontaktu DOM, poprzez aplikację PulsoCare – wskazała spółka.

Dodała, że pacjenci powyżej 55. roku życia, którzy otrzymali potwierdzenie pozytywnego wyniku na COVID-19, zostają automatycznie objęci programem DOM. Pulsoksymetry dostarczy im kurier Poczty Polskiej, bezpośrednio po otrzymaniu takiego sygnału od jednostki realizującej program w obrębie Ministerstwa Zdrowia.

Pacjenci, którzy nie ukończyli 55 lat, uzyskali pozytywny wynik na COVID-19 i obserwują postępujące pogorszenie stanu zdrowia, w celu skorzystania z monitoringu w ramach programu DOM powinni wypełnić formularz PulsoCare. Po rejestracji otrzymają potwierdzenie przystąpienia do programu i pulsoksymetr.

Szczegółowa instrukcja dotycząca użytkowania pulsoksymetru jest dostarczana każdemu pacjentowi wraz z urządzeniem. W hermetycznej kopercie, w którą opakowany jest pulsoksymetr, pacjenci znajdą informacje i wskazówki dotyczące właściwego przygotowania urządzenia do zwrotu po zakończeniu kwarantanny – czytamy.

Zwrot pulsokrymetru

Poczta przypomina, że po zakończeniu izolacji, ozdrowieńcy powinni pamiętać o właściwym przygotowaniu pulsoksymetru do zwrotu. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z wymaganych do zwrotu elementów dostarczonego pakietu – np. koperty foliowej z etykietą zwrotną – pacjent powinien zgłosić ten fakt poprzez dedykowaną infolinię Ministerstwa Zdrowia, aplikację lub e-mail. Wówczas kurier, zanim poprosi pacjenta o włożenie urządzenia do bezpiecznej kasetki, przekaże ozdrowieńcowi odpowiednie opakowanie zwrotne.

Odbiór pulsoksymetru, zarówno przez kuriera Poczty Polskiej, jak i pracownika placówki do której pacjent dostarcza osobiście urządzenie, następuje po potwierdzeniu poprawności opakowania pulsoksymetru zgodnie z instrukcją. Poczta zaznaczyła, że odpowiednie postępowanie ozdrowieńca dokonującego zwrotu jest kluczowe dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i płynnej kontynuacji programu doręczeń do kolejnych, potrzebujących pacjentów covidowych.