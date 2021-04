Zmiany w harmonogramie szczepień. Dworczyk: Od poniedziałku przyspieszamy

– 28 kwietnia uruchomimy rejestrację dla osób między 30 a 39 rokiem, tych osób, które wcześniej – między styczniem a marcem – zgłosiły za pośrednictwem formularza elektronicznego gotowość do zaszczepienia się – powiedział Dworczyk na konferencji prasowej.

Podkreślił, że takich osób jest nieco ponad 400 tysięcy. – Te osoby przez to, że zgłosiły się wcześniej, będą miały teraz priorytetową możliwość zarejestrowania się na szczepienie – zaznaczył minister.

Poinformował również, że 4 maja rozpocznie się taka rejestracja dla osób między 18 a 29 rokiem życia. Jak dodał, to grupa ok. 340 tysięcy osób. – I to są też oczywiście osoby, które między styczniem a marcem zarejestrowały się jako osoby gotowe do przyjęcie szczepionki – zaznaczył Dworczyk.

"Od poniedziałki przyspieszamy"

– Do soboty realizujemy program przedstawiony dwa tygodnie temu. Od poniedziałku przyspieszamy. Od poniedziałku będziemy rozpoczynali rejestracje każdego dnia dwóch roczników. W związku z tym zaczynamy rocznik 1974 i 1975 - w poniedziałek 26 kwietnia – oświadczył Dworczyk we wtorek podczas konferencji prasowej.

– Później kolejne roczniki aż do 7 maja. 7 maja, 8 i 9 maja będziemy uruchamiali po trzy roczniki. To są najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić. I de facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień – powiedział Dworczyk.

Problem z dostawą AstryZeneki

O problemach z dostawą szczepionki poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

W poniedziałek rano do Polski trafiło 873 tys. dawek szczepionki Pfizera i 216 tys. firmy AstraZeneca.

Kuczmierowski powiedział, że tym tygodniu mieliśmy dostać dużą dostawę szczepionek firmy AstraZeneca, została ona jednak mocno zredukowana.

– Miało przybyć do Polski 268 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a dostaniemy zgodnie przesłaną właśnie informacją 67 tys. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze i planujemy harmonogram szczepień, aby bezpiecznie pokrywał się z dostawami – podkreślił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

