Kraska: Widoczny spadek zakażeń. Poniżej 10 tys.

Wiceszef MZ pytany w Radiu Plus, czy poniedziałkowe statystyki pokazują dalszy spadek liczby zakażeń koronawirusem odparł, że "spadek będzie się utrzymywał". – W porównaniu do poprzedniego tygodnia ten spadek będzie widoczny. Poniżej 10 tysięcy – dodał Kraska.

Kiedy luzowanie obostrzeń?

Zapytany, czy nastąpi regionalne luzowanie obostrzeń w województwach o najmniejszej liczbie zakażeń, odpowiedział, że rząd będzie rozważał tę kwestię w tym tygodniu. – W tym tygodniu pewnie państwo się o tym dowiecie. Aczkolwiek ja zawsze podchodzę do tych luzowań bardzo ostrożnie – zaznaczył.

Wiceminister zwrócił przy tym uwagę, że istotne jest utrzymanie i ugruntowanie spadku liczy zakażeń. – Widzimy, że w polskich szpitalach nadal jest ponad 30 tys. pacjentów. To jest bardzo duża liczba chorych. To niestety przekłada się na obciążenie polskiej służby zdrowia. Naprawdę jesteśmy jeszcze w dość trudnej sytuacji –powiedział Kraska.

Stwierdził też, że rząd chce, aby do szkół wróciły najmłodsze dzieci, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

– Widzimy, że to zamknięcie w domach, ta nauka zdalna niestety nie służy dzieciom. Brak kontaktu z rówieśnikami zdecydowanie źle wpływa na psychikę młodego człowieka. Myślę, że ten aspekt powrotu tych dzieci do szkół jest bardzo ważny. Jeżeli będziemy luzować jakieś obostrzenia to zaczniemy właśnie od oświaty – zaznaczył.

Wyraził nadzieję, że może uda się to robić jeszcze w kwietniu. Zastrzegł jednak, że będzie to zależało od sytuacji epidemiologicznej.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 12 tys. 153 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, 207 osób zmarło. Przed tygodniem informowano o 21 tys. 703 kolejnych zachorowań i 245 zmarłych. Z kolei dwa tygodnie temu liczba nowych zarażeń wyniosła 22 tys. 945 przy 204 osobach zmarłych.

