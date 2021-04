Rząd techniczny? Grodzki apeluje do opozycji

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił w „Faktach po Faktach” o sporach w koalicji rządzącej ws. głosowania nad Funduszem Odbudowy.

Opozycja stworzy rząd techniczny?

– Liderzy całej opozycji w Sejmie powinni się zebrać i zacząć rozmawiać, jak stworzyć rząd techniczny, abyśmy mogli to (Fundusz Odbudowy – red.) przegłosować, aby nie spotkała nas sytuacja taka jak z inicjatywami lokalnymi – mówił Grodzki.

– Gdzie pieniądze rozdano swoim, albo żeby nie spotkała nas sytuacja, w której pieniądze pójdą na bezsensowne inwestycje, w które utopiono miliardy jak słynna elektrownia w Ostrołęce. Nic dobrego ze strony rządu PIS nas nie spotka – dodał marszałek Senatu.

– Jeżeli rząd nie potrafi zbudować większości dla tak fundamentalnego głosowania, to we Włoszech już dawno by było po takim rządzie – tłumaczył dalej polityk.

– W Polsce jesteśmy może mniej do tego przyzwyczajeni, ale to czeka Zjednoczą Prawicę, jeśli nie zbuduje większości dla tego fundamentalnego głosowania, które jest niezbędna dla Polski i dla tego, abyśmy stworzyli na ścieżkę rozwoju popandemicznego – dodał Grodzki.

„Całkiem demokratyczne” propozycje Gowina

– Jakby pan posłuchał ostatniej konwencji partii pana Gowina i jak pan widzi, że jego przyszłość w tzw. Zjednoczonej Prawicy chyba się maluje bardzo czarno – stwierdził Grodzki, zwracając się do dziennikarza.

– Jeśli pan zestawi jego propozycje programowe, całkiem demokratyczne, z jego wizją czarnej przyszłości w Zjednocznej Prawicy, to zaproszenie go do współpracy z opozycją wydaje się całkowicie realne – dodał marszałek Senatu.

Konwencja Porozumienia

W sobotę odbyła się konwencja krajowa ugrupowania Jarosława Gowina. Wydarzenie miało charakter mieszany – część uczestników wzięła w niej udział zdalnie z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Konwencja została podzielona na trzy panele: zdrowie, zielony ład i mieszkalnictwo.

Gośćmi specjalnymi byli: była posłanka Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj i były poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski. Przywitał ich w swoim wystąpieniu – jako nowych współpracowników – wicepremier Jarosław Gowin.

