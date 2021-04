Szczecin: Wypadek w przedszkolu. Dwoje dzieci w szpitalu

Czytaj też:

– U jednego dziecka doszło do zatrzymania krążenia, jednak dzięki szybkiej reanimacji udało się przywrócić akcję serca – mówi w rozmowie z portalem Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. U drugiej dziewczynki również występowały trudności z oddychaniem. Obie trafiły do szpitala.

Nieszczęśliwy wypadek

– Zgłoszenie dotyczyło nieszczęśliwego wypadku. Nasi funkcjonariusze wciąż pracują na miejscu i prowadzą czynności pod nadzorem obecnego na miejscu prokuratora – przekazała Onetowi Ewelina Gryszpan, rzecznik szczecińskiej policji.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziewczynki bawiły się na placu zabaw i u obu doszło do podduszenia. Okoliczności wypadku będą wyjaśniać śledczy. Według nieoficjalnych informacji Onetu dziewczynki bawiły się skakanką i to podczas tej zabawy doszło do wypadku.

Interwencja prezydenta Szczecina

Prezydent Szczecina Piotr Krzysztek zapowiedział kontrolę mającą wyjaśnić przyczyny tragedii.

"Dziś w naszym przedszkolu przy ul. Hożej zdarzył się wypadek, w wyniku którego poszkodowane są dwie dziewczynki. Jestem zszokowany tą sytuacją. Dzieci są pod opieką lekarzy. Czekam na wiadomości o ich stanie zdrowia. Jednocześnie zleciłem drobiazgową kontrolę by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Obejmie ona także urządzenia na placach zabaw wszystkich pozostałych placówek" – napisał włodarz miasta na Facebooku.

