„Do Rzeczy” nr 18: Homoherezja na Zachodzie. Biskupi, mimo zakazu Watykanu, deklarują, że błogosławią związki homoseksualne

– W Kościele katolickim w Niemczech, Austrii i Szwajcarii wypowiedziano posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej. Mimo wyraźnego zakazu Watykanu biskupi z tych krajów deklarują, że błogosławią i będą błogosławić związki gejowskie – pisze Paweł Chmielewski w artykule „Głosiciele złej nowiny”.

– Tradycyjne wspólnoty katolickie zwiększyły w dobie pandemii swoją rozpoznawalność i odziaływanie. Mniejszości wygrały w różnych krajach sądowe batalie o swobodę kultu w kontekście restrykcji. A polski Episkopat zauważył pociąg młodego pokolenia katolików do tradycyjnej liturgii łacińskiej –zauważa Wojciech Golonka w tekście „Renasans Tradycji?”.

– Pozakonstytucyjne stany nadzwyczajne budzą liczne wątpliwości –mówi Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich (wybrany już na RPO przez Sejm, ale niepotwierdzony jeszcze przez Senat) w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Mija 200 lat od śmierci Napoleona, a pamięć o nim trwa nieustannie – przywoływana w hymnie, „Panu Tadeuszu” i setkach innych, niekiedy zapomnianych pism, m.in. Leona Potockiego i Stanisława Wąsowicza, strażnika życia cesarza w drodze do Paryża w 1812 r. – zauważa Jerzy Miziołek w artykule „Napoleon i Polacy”.

– Pęknięcie, jakie wywołała pandemia poprzez wyhodowanie sanitarystycznego nurtu myślenia i działania, jest być może równie głębokie jak to, które kiedyś wywołał 10 kwietnia –stwierdza Łukasz Warzecha w tekście „Nowy podział Polski”.

– Toczone na przestrzeni lat 1977–1980 rozmowy kard. Stefana Wyszyńskiego z Edwardem Gierkiem miały fundamentalne znaczenie nie tylko w zakresie relacji państwo-Kościół, lecz także dla sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i w bloku wschodnim – tłumaczy Rafał Łatka w artykule „Spotkania na szczycie”.

– Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że do 11 września żołnierze amerykańscy opuszczą Afganistan. Razem z nimi zrobią to siły sojusznicze. W ten sposób skończy się najdłuższa współczesna wojna. Była to również nasza wojna, w której zginęło 44 polskich żołnierzy, a kilkuset zostało rannych – zauważa Witold Repetowicz w tekście „Koniec również naszej wojny”.

– Według danych Eurostatu Polska jest obecnie liderem niechlubnego rankingu wzrostu cen w całej Unii Europejskiej. Dlaczego inflacja nad Wisłą rośnie szybciej niż w pozostałych krajach? –zastanawia się Jakub Wozinski w artykule „Inflacyjny rachunek za pandemię”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od wtorku, 4 maja 2021