Giertych atakuje Lewicę. Padły mocne słowa

We wtorek w Sejmie odbyło się głosowanie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Za przyjęciem zagłosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił zgłoszone przez opozycję poprawki.

Wśród posłów opozycji rządowy projekt poparli politycy Polski 2050, Lewicy (poza Andrzejem Rozenkiem), Koalicji Polskiej (poza Jackiem Protasiewiczem), poseł KO Franciszek Sterczewski i część posłów Kukiz'15.

Żukowska kontra Giertych

Poparcie rządowego projektu dotyczącego KPO i Funduszu Odbudowy przez Lewicę konsekwentnie krytykuje sprzyjający opozycji mec. Roman Giertych.

„Gdyby dzisiaj za odrzuceniem funduszu zagłosowała cała opozycja, a PiS miałby 211 głosów, to jutro rząd by upadł” – komentował wczoraj mecenas. „Dziękujemy ci Lewico za każdy następny dzień rządów Morawieckiego, Kaczyńskiego i Ziobry” – dodał we wpisie na Twitterze.

Do wpisu polityka odniosła się posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, która zadrwiła z Giertycha.

„Pan to chyba już nie przyjdzie więcej na wieczór wyborczy do Hołowni?” – napisała polityk, podając dalej wpis ruchu Polska 2050, w których przedstawiono linię ugrupowania Szymona Hołowni w sprawie KPO.

„Koło parlamentarne Polska 2050 poparło zgodnie ratyfikację Funduszu Odbudowy. Pieniądze na odbudowę gospodarki po Covidzie nie powinny być przedmiotem międzypartyjnych wojenek” – czytamy we wpisie Polski 2050.

Wyborcy odwrócą się od Lewicy?

Mecenas Giertych już od kilku dni "ostrzega" Lewicę, że wybory odwrócą się od tej partii ze względu na poparcie przez posłów dla rządowego projektu dot. KPO i Funduszu Odbudowy.

"Od dzisiaj każdy wyborca Lewicy powinien być pod ochroną. Nie będzie bowiem czegoś rzadszego" – napisał mecenas na Twitterze.

