– Jak co tydzień, nowa porcja analiz o naszej rzeczywistości postpandemicznej. A w tym tygodni: wielki reset. Czy Polska przetrzyma? Czyli trochę o tym jak nieładnie bawią się nami i i jakie utopie szykują nam architekci od nowego porządku. Ktoś powie, że to spiskowe teorie dziejów. Nic z tych rzeczy – wskazuje red. Małgorzata Wołczyk, zachęcając do lektury nowego wydania tygodnika "Do Rzeczy".

– Borys Budka jako przewodniczący PO robił to samo co Grzegorz Schetyna – tylko nieudolnie – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Schetyna vs. Budka: wojna przegrywów”

– Joanna Lichocka, skupiając się w wydanej niedawno książce „Rymkiewicz. Genealogia” na życiorysie autora „Pastuszka Chełmońskiego”, poddaje wiele jego wypowiedzi konfrontacji zarówno z tym, co sam napisał wcześniej, jak i ze stosunkowo nielicznymi świadectwami osób trzecich. Jest wnikliwą czytelniczką książek swojego bohatera, jak również rozmówczynią zafascynowaną wprawdzie osobą interlokutora, ale nie bezkrytyczną wobec jego enuncjacji – pisze Krzysztof Masłoń w tekście „Poeta sprawy polskiej”.