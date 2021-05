Zaginął 11-letni Sebastian. Policja publikuje zdjęcie i apeluje o pomoc

Sebastian wyszedł w sobotę na plac zabaw. Do domu miał wrócić o godzinie 19.00, jednak napisał do matki sms-a z prośbą o przesunięcie powrotu o pół godziny. Chłopiec otrzymał zgodę na późniejszy powrót, ale do domu nie wrócił. Wysłana do matki wiadomość, była jego ostatnim kontaktem z rodziną.

Policja opublikowała wizerunek Sebastiana:

Rysopis zaginionego chłopca: wzrost ok 140 cm, szczupłej budowy ciała, włosy długie do ramion ciemny blond, nos prosty, oczy ciemnobrązowe.

Ubiór zaginionego: buty sportowe marki Nike koloru czarno-czerwonego z białą podeszwą, spodnie dresowe koloru czarnego, żółta bluza sportowa z kapturem typu kangurka, jasnoniebieska kurtka jeansowa.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach pod numerem telefonu 47 85 125 55, 47 85 120 00 lub z najbliższą jednostką Policji pod numerem 112.