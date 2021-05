Ujawniono majątek Morawieckich. Kwota robi wrażenie

Do informacji o majątku premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski. Przestudiowali w tym celu księgi wieczyste w poszukiwaniu należących do nich nieruchomości.

Jak zaznaczono w artykule, majątki polityków są jawne. Według oficjalnego oświadczenia, premier jest właścicielem dwóch domów o wartości 5 mln zł, mieszkania w Warszawie wartego 1,1 mln zł, jest też współwłaścicielem (razem z żoną) segmentu wartego 1,2 mln zł, a także ma działkę rolną o wartości 200 tys. zł.

Jednak WP przypomina, że w 2013 roku Morawieccy podpisali umowę o podziale majątku, a w związku z tym część nieruchomości zapisana jest na Iwonę Morawiecką i nie pojawia się w oświadczeniach majątkowych premiera.

24 księgi wieczyste

Wirtualna Polska odnalazła nazwisko Morawieckich w 24 księgach wieczystych.

Okazuje się, że choć Morawieccy mają wspólnie kilkanaście nieruchomości, to dziewięć z nich należy wyłącznie do Iwony Morawieckiej. WP wymienia tu dwie działki na wrocławskim Oporowie o łącznej powierzchni 15 hektarów, które przy średniej cenie za metr kwadratowy mogą być warte 12,8 mln zł.

Iwona Morawiecka jest także właścicielką kilku nieruchomości przy wrocławskim Rynku: dwóch mieszkań w kamienicy (łączna wartość ok. 1,2 mln zł) i 226-metrowego lokalu użytkowego (wartość ok. 1,3 mln zł). Posiada także kawalerkę na osiedlu Muchobór Wielki (wartość 180 tys. zł), grunty orne w Żernikach Wrocławskim (wartość ok. 1,2 mln zł), grunty orne nad Bzurą (wartość ok. 250 tys. zł) oraz dwa mieszkania na warszawskim Mokotowie (wartość ok. 6,35 mln zł).

Nieruchomości to nie wszystko

Łączna wartość samych nieruchomości to ponad 30 mln zł. Wirtualna Polska wskazuje, że do tego należy jeszcze doliczyć 3,5 mln zł, które Iwona Morawiecka uzyskała ze sprzedaży dwóch lokali użytkowych we Wrocławiu, oraz ponad 5 mln zł oszczędności Mateusza Morawieckiego.

Jak wylicza Wirtualna Polska, premier i jego żona zgromadzili majątek w wysokości co najmniej 40 mln zł, zaznaczając, że to minimalna kwota, a w rzeczywistości majątek może być większy. Wyliczenia dotyczą bowiem tylko gotówki i nieruchomości krajowych.

Czytaj też:

"Bezprecedensowy akt terroryzmu państwowego". Jest reakcja premiera ws. wydarzeń na BiałorusiCzytaj też:

Prezes Bayernu: Przekażcie moje słowa o "Lewym" polskiemu premierowiCzytaj też:

Sankcje na Białoruś? Premier na nadzwyczajnym posiedzeniu RE