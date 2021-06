Kulisy "afery zbożowej". Nowy odcinek "Magazynu śledczego Anity Gargas"

Co najmniej 825 poszkodowanych rolników oraz znikające z magazynów płody rolne warte ponad 20 mln złotych, czyli kulisy gigantycznej „afery zbożowej". Co stało się z dziesiątkami tysięcy ton zbóż i rzepaku, które rolnicy oddali spółce „Ziarno" i nie otrzymali za nie pieniędzy? Dokąd trafiało zboże pozyskane od rolników i gdzie podziały się pieniądze za nie zainkasowane? Dlaczego dobrze prosperująca Grupa Producentów Rolnych „Ziarno" nagle przestała być wypłacalna? Czy ktoś mógł działać na szkodę spółki? Kim jest prezes Stefan Kowalski? Dlaczego do tej pory prokuratura nie zdołała nikomu postawić zarzutów? Jakie są perspektywy odzyskania pieniędzy przez rolników?

