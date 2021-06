Orban do Morawieckiego: Gratuluję Polsce tego, co osiągnęła

W środę odbył się szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja), podczas którego premier Mateusz Morawiecki przekazał premierowi Viktorowi Orbanowi przewodnictwo w formacie V4. Węgry będą kierować jej pracami od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Orban: Polska załapała się na najtrudniejszy rok

– Gratuluję Polsce tych wyników, które osiągnęła przez ostatni rok. Polska prezydencja załapała się na najtrudniejszy rok w ostatnich dekadach. Jednak Polska rozwiązała wszystkie kłopoty skutecznie i nikt nie został sam – powiedział Orban, zwracając się do Morawieckiego.

Węgierski premier stwierdził, że pandemia koronawirusa "przemodelowała cały status quo gospodarki światowej". Według niego, gdyby popatrzeć na kraje Grupy Wyszehradzkiej jako jedność, to są one 14. gospodarką świata. – Nasz wzrost jest dwukrotnie większy niż Unii Europejskiej, a zadłużenie naszych państw to tylko 4 proc. zadłużenia UE – ocenił.

Orban mówił, że kraje V4 potrzebują inwestycji i infrastruktury, zwłaszcza na odcinku północ – południe. Zapowiedział również, że państwa Grupy Wyszehradzkiej nie będą popierać przymusowej relokacji migrantów, natomiast opowiadają się za jak najszybszą integracją krajów bałkańskich z UE.

Morawiecki: Z każdym rokiem jesteśmy silniejsi

Z kolei premier Morawiecki stwierdził, że "Grupa Wyszehradzka miała w swojej 30-letniej historii wiele różnych momentów, ale z każdym rokiem jesteśmy silniejsi i skutecznie wpływamy na politykę UE".

– Nasi przeciwnicy wytykają nam nasze błędy i wskazują potknięcia. Nie ma perfekcyjnych sojuszy, ale nasz sojusz trwa i gwarantuję, że jest niezwykłą siłą w dyskusjach i negocjacjach w ramach UE – mówił szef polskiego rządu.

