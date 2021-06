Koronawirus. Ważna informacja ws. ubezpieczenia dla podróżujących LOT-em

Polisa dotyczy wyjazdów nieprzekraczających 30 dni i chroni przed wszystkimi mutacjami choroby - dodano.

Jak przekazał PZU w informacji prasowej, w razie zachorowania na COVID-19 ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia oraz wypłaci świadczenie za pobyt w szpitalu. Ochroną objęty jest również bagaż. Polisa zadziała także w sytuacji, gdy podróżny będzie zmuszony odwołać swój lot z powodu zachorowania na COVID-19 lub konieczności odbycia kwarantanny. W takiej sytuacji PZU pokryje poniesione już koszty związane z planowaną podróżą.

"Ochrona na wypadek zachorowania na koronawirusa lub odwołania podróży spowodowanego infekcją Covid-19 lub kwarantanną, jest naszą odpowiedzią na potrzeby podróżnych LOT-u w obecnej sytuacji pandemicznej" - wskazała cytowana w informacji prasowej Małgorzata Sadurska z zarządu PZU.

Członek zarządu ds. handlowych LOT Michał Fijoł, podkreślił, że ubezpieczenie obejmujące nagłe zachorowanie na COVID-19 zapewnia pasażerom leczenie w razie podróży. "W przypadku ubezpieczenia anulowanie podróży obejmuje odwołanie podróży z powodu zachorowania na COVID-19 lub obowiązku poddania się kwarantannie" - przekazał Fijoł.

W ramach współpracy z PZU pasażerowie LOT-u mogą korzystać z trzech wariantów ubezpieczenia. W zależności od wybranego zakresu ochrony, polisa zapewni m.in. zwrot kosztów biletu lotniczego, pokrycie wydatków medycznych nawet do 500 tys. zł, zwrot opłat za transport w nagłych przypadkach lub rekompensatę w przypadku skrócenia podróży.

"W zależności od rodzaju ubezpieczenia, PZU chroni do momentu rozpoczęcia podróży (w ubezpieczeniu anulowania podróży) lub od wyjścia z domu do czasu powrotu do domu z podróży (w ubezpieczeniu podróżnym bez anulowania podróży). Możliwe jest także wykupienie polisy kompleksowej, zapewniającej ochronę w zakresie wszystkich wymienionych zdarzeń"- przekazała spółka.

Jak dodano, ubezpieczenie obejmujące nagłe zachorowania na COVID-19 lub obowiązek poddania się kwarantannie jest dostępne w ramach wszystkich połączeń w ofercie LOT-u, z wyłączeniem kierunków, które w wyniku sytuacji epidemicznej zostaną wskazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako niewskazane do podróżowania za wyjątkiem niezbędnych przypadków.

PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Kontroluje ponad 1/3 rynku, który jest mierzony wartością składki przypisanej brutto. Akcje spółki są od 2010 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji.

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza. Jedynym akcjonariuszem PGL jest Skarb Państwa, a prawa z akcji w tej spółce wykonuje Minister Aktywów Państwowych.