Gala wręczenia Stypendiów Programu Mentoringowego Our Future Foundation

W Gali wręczenia stypendiów wzięło udział 120 zaproszonych gości, a wydarzenie można było także obejrzeć online oraz na antenach Polsat News, TVP Info oraz TV Republika. Rada Fundacji wyłoniła 22 laureatów Programu Stypendialnego spośród ponad 300 aplikantów z całej Polski. Program skierowany jest do uczniów szkół średnich, chcących aplikować na najlepsze światowe uniwersytety. W Łazienkach stypendia licealistom wręczali m.in. Paweł Majewski (PGNiG), Jan Emeryk Rościszewski (PKO BP), Piotr Mazurek (KPRM), Krzysztof Borusowski (BEST S.A.), Wojciech Murdzek (MEiN), Zuzanna Piasecka (BGK) oraz Michał Sapota (HRE Investments). Zwycięzcy zostaną objęci całoroczną opieką edukacyjną przez starannie dobranych mentorów, którzy sami są absolwentami lub studentami takich uniwersytetów jak Oxford, Harvard, Cambridge, Yale czy London School of Economics.

„Stypendium to dla mnie wielka szansa. Zawsze marzyłem o studiowaniu na Rotterdam Business School, ale ucząc się w Rzeszowie, Holandia wydawała się całkiem odległa. Moim mentorem została teraz studentka tej uczelni, która może pomóc mi w aplikacji i w przygotowaniu do studiów. W dodatku będę czuł się pewniej mając świadomość, że jest tam ktoś kogo już znam, kto będzie mógł pokazać mi campus i dać jakieś wskazówki” – mówi Kamil Tomkowicz laureat Programu stypendialnego i uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Mentorzy będą wspierać uczniów w wybraniu odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i w przygotowaniu ich do procesu rekrutacyjnego zagranicznych uczelni. Teraz laureaci wyruszą w Rejs Mentoringowy po mazurskich jeziorach, podczas którego będą brali udział w spersonalizowanych zajęciach i warsztatach, które pomogą im w dalszym rozwoju. Dodatkowo będą mieli okazję osobiście spotkać się ze swoimi mentorami, a także zintegrować we własnym gronie.

Za nami druga już udana gala Programu Mentoringowego Our Future Foundation. Ten dzień należał przede wszystkim do naszych laureatów. Najbardziej cieszy nas, że 22 młode, utalentowane osoby rozpoczęły dziś drogę na najlepsze uczelnie świata. Pomagając polskiej młodzieży w uzyskaniu światowej klasy edukacji oraz zachęcając do powrotu z tym kapitałem intelektualnym do kraju, inwestujemy w przyszłość naszego narodu. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia licznych sponsorów i patronów, którym serdecznie dziękujemy. A teraz czas na Rejs! – powiedział Michał Maurycy Mazur prezes Fundacji.

Our Future Foundation ma już 5-letnie doświadczenie we wspieraniu uzdolnionej młodzieży. Działania Fundacji skupiają się na walce z przeciwnościami jakie napotykają ambitni, młodzi ludzie z nieuprzywilejowanych środowisk na ścieżce swojej edukacji. Organizacja zapewnia im zarówno wsparcie merytoryczne jak i pomoc w zdobywaniu funduszy. Do tej pory Fundacji udało się pomóc już ponad 90 młodym Polakom, którzy dzięki wsparciu mentorów oraz ciężkiej pracy rozpoczęli naukę na takich uniwersytetach jak Oxford, Stanford, NYU, UCL czy Berkley. Owocem działań Fundacji jest też konferencja Our Future Forum, podczas której prelegenci dyskutują o dostosowywaniu polskiego systemu edukacji i szkolnictwa wyższego do wyzwań szybko zmieniającego się świata.

