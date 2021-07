Co jest lepsze od wakacji? Kolejny zjazd Akademii Patriotyzmu

Weekend 10-11 lipca zdominowany został przez sprawy związane z mediami, gospodarką i cyfryzacją. Wśród ekspertów, z którymi spotkała się młodzież byli Jakub Wiech, dr Karol Gac z "Do Rzeczy", Piotr Mazurek i Adam Andruszkiewicz w przypadku grupy warszawskiej oraz dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin, dr Krzysztof Tenerowicz oraz Marcin Koczyba w grupie krakowskiej. Ta ostatnia swoją uwagę koncentrowała głównie na kwestiach komunikacji interpersonalnej oraz mediów. Grupa warszawska skupiała się na dyskusji o gospodarce, cyfryzacji, ale także szeroko rozumianym patriotyzmie. Za sprawą zajęć z doświadczonymi dziennikarzami obydwie grupy w sposób praktyczny poszerzały także swoje kompetencje medialne.

Jak przekonuje koordynatorka krakowskiego zjazdu, Izabela Wyżga: Młodzi ludzie szczególnie chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych. Lubią podyskutować z ekspertami, ale jeszcze bardziej chcą weryfikować swoje umiejętności z ich doświadczeniem. My staramy się im to umożliwiać. – Duże znaczenie ma w tym przypadku wysoki poziom zapraszanych wykładowców i gości oraz marka naszego partnera strategicznego, firmy KGHM Polska Miedź S.A. To gwarancja, że czasem, nawet w środku lata warto wziąć udział w naszym zjeździe, kosztem błogiej, wakacyjno-urlopowej beztroski i wypoczynku nad morzem czy w górach – dodaje.

Organizatorzy nie zwalniają tempa i już dzisiaj zapraszają na Szkołę letnią Akademii, która odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia. Dla osób, które do tej pory nie miały kontaktu z projektem, podczas jej trwania przewidziano kilka dodatkowych miejsc.

Akademia Patriotyzmu to projekt bezpłatnych wykładów i warsztatów adresowanych do młodych ludzi zainteresowanych otaczającym ich światem. Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego, a partnerem strategicznym inicjatywy KGHM Polska Miedź S.A. Udział w nim bierze młodzież licealna, studenci oraz absolwenci szkół wyższych z całej Polski.