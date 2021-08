"Sprzedajna ku*wa". Skandaliczny film PO o Kukizie

W środę po serii przegranych przez obóz rządzący głosowań, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, a następnie zwołała Konwent Seniorów. Ostatecznie Witek poinformowała, że grupa 30 posłów złożyła wniosek o reasumpcję przegranego przez PiS głosowania nad odroczeniem posiedzenia Sejmu.

Byli wśród nich byli posłowie Kukiz'15, którzy wskazywali, że podczas pierwotnego głosowania doszło z ich strony do pomyłki. Marszałek Witek ogłosiła powtórkę przegranego przez PiS głosowania. W efekcie Sejm najpierw poparł wniosek o reasumpcję głosowania, a następnie posłowie odrzucili wniosek o odroczenie posiedzenia do 2 września. Paweł Kukiz głosował odwrotnie niż przy pierwszym głosowaniu. Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 – Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk.

Kukiz i Sachajko spotkali się z falą krytyki ze strony części opozycji oraz środowisk sprzeciwiających się nowelizacji ustawy medialnej. Niektóre wypowiedzi zawierały inwektywy.

Skandaliczny spot

Platforma Obywatelska opublikowała specjalny spot, w którym zaprezentowano głosy wyborców oburzonych działaniami Pawła Kukiza. Szokujące jest jednak, że w klipie wykorzystano skrajnie wulgarne wypowiedzi.

– Mogę takiego słowa użyć? Po prostu skur***yństwo – mówi jeden z mężczyzn na nagraniu.

– Jakby to nazwać? Jezu... Robienie nas w ch*ja tak zwanego – mówi z kolei jedna z kobiet zapytanych o ustawę medialną. Następnie padają jednak jeszcze ostrzejsze słowa. – Mogę brzydko przekląć? Sprzedajna ku*wa, no i tyle, bo najpierw przeciwko PiS-owi, a teraz z nimi swoje lody kręci – mówi kobieta na nagraniu.

"Jak nazwać to, co stało się w Sejmie ws. #LexTVNCzerwony ozdobny znak zapytania Czy wiesz, że ustawa o podwyżkach przeszła w tym czasie bokiem Czerwony ozdobny znak zapytania Jak to się stało, że Kukiz zagłosował pod dyktando PISCzerwony ozdobny znak zapytania Posłuchajcie Polek i Polaków" – czytamy na oficjalnym twitterowym koncie PO.

