"Kolacja Dworczyka" za ponad 4 tys. zł? Politycy PiS tłumaczą

W sieci wciąż publikowane są e-maile, mające rzekomo pochodzić z prywatnej poczty szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. Rządzący nie odnoszą się do ich treści, wskazując na przestępczą działalność obcych służb. Tym razem sprawa wygląda nieco inaczej.

Internet obiegł bowiem mail, w którym współpracownica Dworczyka informuje go, że pracownik działu księgowości PiS poprosił o przygotowanie pisma do faktury, która trafiła do partyjnej centrali. Faktura miała być wystawiona 31 października 2019 roku dla PiS przez jeden z wałbrzyskich hoteli. Kwota do zapłaty za usługi gastronomiczne wyniosła 4 320 zł. "'Żebracza' kolacja" – skomentowały osoby stojące za publikacją maili.

Informacja ta została podchwycona przez polityków opozycji, którzy natychmiast uaktywnili się w sieci. Głos zabrał m.in. senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, który nawiązał do legendarnych już ośmiorniczek serwowanych politykom PO w restauracji "Sowa i Przyjeciele". "Kolacja za cenę 86 kg ośmiorniczek. Czuwaj!" – napisał.

Z kolei poseł KO Maciej Lasek zapytał na Twitterze, ile posiłków w domach dziecka można by sfinansować za jedną "kolację Dworczyka".

"Ośmiorniczek nie było"

Sugestie o "drogiej kolacji Dworczyka" spotkały się z reakcją dolnośląskiego działacza Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Gwóźdź zamieścił zdjęcia, które mają pochodzić właśnie z tego spotkania w wałbrzyskim hotelu, którego dotyczyła ujawniona faktura.

"'Kolacja Dworczyka' za 4300 zł.- 'Kolacja', o której tak chętnie rozpisują się przedstawiciele opozycji. Spotkanie - wyborców, aktywistów i działaczy - zaangażowanych ludzi subregionu. Zorganizowane z dobrowolnych, okręgowych składek. Ośmiorniczek nie było" – napisał polityk.

Swój prześmiewczy komentarz do sprawy dodał także wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

