Nie żyje były poseł Platformy Obywatelskiej

O śmierci Zbigniewa Pacelta poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową jego żona, Barbara.

"Oddany ludziom i sprawom"

Byłego partyjnego kolegę pożegnała za pośrednictwem mediów społecznościowych posłanka Koalicji Obywatelskiej

"Odszedł nagle Zbyszek Pacelt. Ostrowczanin, świętokrzyski poseł w latach 2005-2015. Wiceminister sportu. Olimpijczyk. Absolutnie zakochany w sporcie i w Ostrowcu. Oddany ludziom i sprawom. Uczył nas wszystkich zdrowego dystansu do polityki. Żal... Do zobaczenia Zbyszku" – napisała na Twitterze Marzena Okła-Drewnowicz.

Pożegnanie Zbigniewa Pacelta pojawiło się także na oficjalnym koncie na Twitterze świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej.

Zbigniew Pacelt urodził się 26 sierpnia 1951 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Karierę pływacką rozpoczął w sekcji pływackiej KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Był sześciokrotnym mistrzem Polski w pływaniu i dwunastokrotnym rekordzistą Polski na basenie 25 m i osiemnastokrotnym na basenie 50 m. Reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, w Monachium w 1972 roku oraz w Montrealu 1976 r. (na tych Igrzyskach wystąpił w pięcioboju nowoczesnym).

W roku 2005 zaangażował się w politykę krajową. Wtedy właśnie w wyborach parlamentarnych został wybrany do Sejmu z okręgu kieleckiego z listy Platformy Obywatelskiej. W październiku tego roku został członkiem tej partii. W przedterminowych wyborach w 2007 roku z sukcesem ubiegał się o reelekcję. Od 26 listopada 2007 r. do 21 listopada 2008 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ponownie został posłem na Sejm w 2011 roku. Z kolei 3 lata później bezskutecznie kandydował w wyborach uzupełniających do Senatu. W 2015 został członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi. W tym samym roku nie kandydował już w wyborach do Sejmu.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz dwukrotnie Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Uhonorowany tytułem honorowego obywatela Ostrowca Świętokrzyskiego.

