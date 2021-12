Wałęsa udostępnia szokujący wpis. Groźby pod adresem żony Morawieckiego

Były prezydent Lech Wałęsa jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce. Swoimi wpisami nie raz szokował opinię publiczną, stosował niewybredne słownictwo, a nawet groził śmiercią swoim oponentom.

Polityk ponownie szokuje. Tym razem udostępnił na swoim facebookowym koncie wulgarny wpis, w którym padają groźby pod adresem premiera Morawieckiego oraz jego rodziny.

Groźby na profilu Lecha Wałęsy

"Ty kłamco.. Oszuście Pisowski śmieciu okradasz i niszczysz Polaków. Sprzedałeś ziemię i myślisz że to jest normalne.. Zarabiając 14 milionów złotych.. Kim ty jesteś pajacu Pisowski.. Wstyd że Polską rządzi mafia je***a pisowska.. Okradająca wszystkich I idąca po trupach do celu.." – czytamy we wpisie podpisanym przez internautkę posługującą się nickiem "Iwona Dorota".

facebook

W dalszej części wulgarnego wpisu udostępnionego przez Wałęsę wprost wprost padają groźby pod adresem szefa rządu oraz jego rodziny (bezposrednio wymieniona jest żona premiera).

"Masz rodzinę i to oni razem z tobą zapłacą za wszystko kiedy skończą się rządy kaczora.. Całe majątki oddacie i będziecie siedzieć.. Polacy zrobią porządek z wami wszystkimi.. Mówisz o sprzedaży a kłamiesz Pinokio strasznie.. Żona taka sama jak ty nigdy nie najedzona aż się udusi z tego chamstwa.. Kim ty jesteś.. Takim samym oszustem jak Twój ojciec.. Kłamcą o sądzonym przez Sąd. Wszyscy co umierają w Polsce to twoja wina i kaczora jak z tym żyjesz.. Możesz spać.. Bądź trendowaty na wieki razem z rodziną.. Przeklęty kłamco.." – czytamy we wpisie.

