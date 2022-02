Senat za odrzuceniem w całości "lex Czarnek"

13 stycznia tego roku Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawa oświatowego. Za głosowało 227 posłów, 214 było przeciw, żaden deputowany nie wstrzymał się od głosu.

Przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany dają większe możliwości kuratorom oświaty. Będą oni zatwierdzać treść zajęć dodatkowych, jakie chce przeprowadzić szkoła np. w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Dyrektor danej placówki będzie miał obowiązek uzyskania szczegółowej informacji o działaniach poszczególnego stowarzyszenia, a następnie – pozytywnej opinii kuratora.

W piątkowym głosowaniu senatorowie opowiedzieli się przeciwko ustawie. Za odrzuceniem noweli opowiedziało się 51 senatorów, 45 było przeciwko, a jeden polityk wstrzymał się od głosu.

Apel o konsultacje

Nowe przepisy od samego początku mocno krytykowali politycy opozycji oraz niektórzy samorządowcy. Ich zdaniem, zmiany wprowadzone przez MEiN, to "chęć ograniczenia wolności szkół" oraz "zideologizowanie programów nauczania".

W poniedziałek w tej sprawie na wspólnej konferencji prasowej wystąpili przedstawiciele Lewicy oraz przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz stwierdził, iż "dobrą tradycją Pałacu Prezydenckiego były spotkania z nauczycielami". – Przypomnę, iż prezydent Lech Kaczyński zorganizował okrągły stół w sprawie edukacji. (...) Występowaliśmy do prezydenta Andrzeja Dudy trzykrotnie, na żadne z wystąpień czy próśb o spotkanie nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Jest to lekceważenie opinii publicznej, rodziców oraz głosu środowiska nauczycielskiego – oznajmił prezes ZNP.

Spotkanie pary prezydenckiej z ministrem

Przedstawicielkom opozycji udało się namówić Pierwszą Damę na spotkanie, gdzie przedstawiły swoje wątpliwości w sprawie nowych przepisów. Jak podano po zakończeniu rozmów, Agata Kornhauser-Duda podzieliła część obaw opozycji.

Spekulowano, że małżonce prezydenta uda się go przekonać do zawetowania "lex Czarnek". Tak się nie stało, ale Andrzej Duda zaprosił Przemysława Czarnka na spotkanie w celu omówienia wątpliwości wokół nowelizacji. Początkowo miało ono odbyć się w czwartek 27 stycznie. Ostatecznie do spotkania doszło w poniedziałek.

