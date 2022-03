Niedzielski: Jest deklaracja prezydencji francuskiej ws. natychmiastowej pomocy dla Polski

Od 1 stycznia do 30 czerwca trwa francuska prezydencja w Radzie Europejskiej. Prezydencja Francji przypadła na czas rosyjskiej agresji na Ukrainę. Inwazja to nie tylko drama Ukrainy i zagrożenie dla bezpieczeństwa UE, ale także największy w historii Unii kryzys uchodźczy. Od początku agresji do 8 marca 1,3 mln osób wjechało do Polski z Ukrainy.

Pomoc medyczna. Deklaracja francuskiej prezydencji

"Jest deklaracja francuskiej prezydencji w RE o natychmiastowej potrzebie wsparcia Polski w opiece nad pacjentami z Ukrainy. W najbliższych dniach pilne posiedzenie ministrów zdrowia UE i decyzja o uruchomieniu łóżek dla ukraińskich pacjentów, hospitalizowanych w Polsce" – poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski podziękował też unijnej komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides.

Kraska: Opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy to koszt ok. 200 mln zł miesięcznie

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiadał w środę w Sejmie na pytania posłów dotyczące przygotowania polskiego systemu ochrony zdrowia do objęcia uchodźców z Ukrainy opieką medyczną.

Wiceminister przyznał, że napływ tak dużej liczby osób – dotychczas to ponad 1,3 mln – spowoduje wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, w tym na refundację leków.

– Taki wstępny szacunek, który przeprowadziliśmy pokazuje, że na milion osób potrzeba miesięcznie dodatkowo 200 mln zł. To jest duża kwota. Mówimy tutaj nie tylko o lekach, ale także o leczeniu przez lekarza rodzinnego czy szpitalnym. Wszystkie procedury, które będą wykonywane dla obywateli ukraińskich także będą finansowane tak jak dla obywateli polskich. To są wyliczenia NFZ, że to będzie około 200 mln zł na miesiąc – wskazał Kraska.

Zaznaczył, że to "duże wyzwanie dla naszego kraju".

Czytaj też:

Służby: Rosjanie próbują wywozić z Ukrainy antyki i zagraniczne waluty