Rosja zmienia ton. Ekspert: Stopniowe zderzanie się z rzeczywistością

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w rozmowie z telewizją RBS stwierdził, że "jest pewna nadzieja na kompromis" z Ukrainą. Jak wskazał, tę "nadzieję" wzbudzają zarówno wypowiedzi członków ukraińskiej delegacji jak i "interesujące stwierdzenia prezydenta Zełenskiego, poczynione przez niego niedawno".

Chodzi konkretnie o wypowiedź prezydenta Ukrainy, w której stwierdził, że stanowiska obu stron stają się "bardziej realistyczne". – To bardziej realistyczna ocena z ust pana Zełenskiego na temat tego, co się dzieje. Ponieważ wcześniej formułował on znacznie bardziej konfrontacyjne stwierdzenia – powiedział Ławrow.

"Rosjanie zderzyli się z rzeczywistością"

Dyrektor OSW Adam Eberhardt ocenia, że Rosja zmieniła ton swoich wypowiedzi i złagodziła stanowisko gdyż "zderzyła się z rzeczywistością".

"Korzystna zmiana tonu ze strony Rosji, świadcząca o stopniowym zderzaniu się z rzeczywistością. Nie ma już mowy o narzuceniu Ukrainie nowych władz; zamiast demilitaryzacji żądanie neutralności. Ale pułapek jest sporo. Największą jest gra na czas, tj. rozejm bez wycofania wojsk" – ocenia dyrektor OSW.

Rosjanie wciąż ponoszą duże straty

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o stratach rosyjskich wojsk.

Całkowite straty bojowe rosyjskich wojsk od 24.02 do 16.03 wynoszą: ok. 13,8 tys. żołnierzy, 430 czołgów, 84 samoloty, 1375 transporterów opancerzonych, 190 systemów artyleryjskich, 70 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 43 zestawy przeciwlotnicze, 108 śmigłowców, 819 pojazdów kołowych, 60 cystern, 11 dronów i trzy jednostki pływające.

Jak dodaje ukraińska armia, dane cały czas są aktualizowane, a ich dokładność jest ograniczona z powodu wysokiej intensywności walk.

