Głośno wokół oświadczenia majątkowego Pawłowicz. Sędzia może mieć problemy

Sprawa oświadczenia Pawłowicz budzi spore emocje. Wczoraj w spór na tym polu z sędzią TK wdał się poseł Lewicy Tomasz Trela, który domagał się ujawnienia oświadczenia. Pawłowicz w odpowiedzi zamieściła wulgarny wpis, w który zwyzywała polityka.

Teraz okazuje się jednak, że sprawa ma drugie dno, a sędzia TK może mieć poważne problemy z prawem.

Pawłowicz złamała prawo?

Przypomnijmy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą co roku składać oświadczenia majątkowe. Oświadczenia powinno być złożone do 31 marca. Jeśli jednak oświadczenie złożono 20 marca 2022 r., to sędzia powinien wskazać majątek, jaki miał 20 marca 2022 r.

Jednak ostatnie oświadczenie majątkowe Krystyny Pawłowicz, jakie opublikowano na stronie Trybunału Konstytucyjnego, pochodzi z 30 marca 2020 r.

Jak informuje Wirtualna Polska, Pawłowicz złożyła jednak wadliwe oświadczenie. "Sędzia potwierdziła w nim, że zapoznała się z przepisami ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A także napisała, że oświadczenie dotyczy majątku na dzień 31 grudnia 2019 r. Znając zatem przepisy, podała informację, z której wynika, że jej oświadczenie jest niezgodne z tymi przepisami" – czytamy.

- Sytuacja, gdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego dopuszcza się składania błędnego oświadczenia majątkowego, jest zupełnie niedopuszczalna i wręcz zaskakująca - podkreśla w rozmowie z WP prof. Mariusz Bidziński, konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS.

- Trzeba pamiętać, że podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym wiąże się z sankcją pozbawienia wolności do lat pięciu - dodaje Joanna Juchniewicz, konstytucjonalistka z UWM. Jej zdaniem należy porównać stan posiadania Pawłowicz z oświadczenia i z daty 20 marca 2020 roku.

Czytaj też:

Poseł PO: Sędzia Pawłowicz chyba znowu źle się poczuła...