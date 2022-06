Poseł PiS apeluje o kolejne sankcje na firmy rosyjskich oligarchów. "Konieczna całkowita derusyfikacja”

13 kwietnia Sejm przyjął ustawę̨, która nałożyła sankcje na firmy oraz osoby dysponujące pieniędzmi lub zasobami, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają̨ agresję Rosji na Ukrainę. Lista sankcyjna liczy 50 pozycji, są na niej nazwiska rosyjskich oligarchów i członków ich rodzin, a także liczne firmy należące do osób powiązanych z reżimem Władimira Putina, m. in. Gazprom czy Novatek działające w branży dystrybucji gazów.

„Działania te należy ocenić jako ze wszech miar słuszne, zasadne jest jednak, aby polski rynek surowców energetycznych, w tym także rynek dystrybucji gazów płynnych został całkowicie zderusyfikowany” – pisze poseł Bartosz Kownacki. Podkreśla, że „dla realizacji tego celu niezbędne jest objęcie analogicznymi sankcjami podmiotów takich jak Sibur - największy rosyjski sprzedawca gazu płynnego LPG do Polski oraz Polski Gaz S.A. - działający w Polsce dystrybutor gazu LPG”.

Firmy należące do holdingu Sibur sprzedają do Polski rosyjski gaz. Udziały w tej firmie mają blisko związani z Władimirem Putinem rosyjski oligarchowie: Leonid Michelson, Giennadij Timczenko i Kirył Szamałow. Wszyscy oni są objęci sankcjami ze strony Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii. „Od początku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę̨ do końca marca za pośrednictwem platform tradingowych sprzedano ponad 35 tys. ton gazu LPG za kwotę̨ szacunkową powyżej 20 mln dolarów. Beneficjentem tych transakcji jest Sibur, a pośrednio państwo rosyjskie. Rosyjski budżet zyskuje na tych transakcjach także z uwagi na cło eksportowe, którym objęta jest sprzedaż gazu LPG z Rosji do Polski. Jego wysokość wzrosła od kwietnia 2022 r. do 89 dolarów za tonę̨” – pisze poseł Kownacki.

Drugą z firm, której działalność w Polsce należy zdaniem posła usankcjonować jest spółka Polski Gaz będąca jednym z większych dystrybutorów gazu płynnego LPG w Polsce. Firma zaopatruje się w gaz LPG głównie ze źródeł rosyjskich korzystając między innymi z terminalu gazowego w pobliżu Małaszewicz. Polski Gaz S.A. należy formalnie do austriackich spółek z grupy Petrochemical Holding. Jednakże właścicielem 100% udziałów w nich jest Olga Gołdowska, żona Jakowa Gołdowskiego, rosyjskiego oligarchy z branży petrochemicznej posługującego się austriackim paszportem. Gołdowski w przeszłości związany był z największymi rosyjskimi podmiotami działającymi w branży paliwowej i gazowej – Siburem i Gazpromem. Zresztą teraz także prowadzi działalność w Rosji poprzez firmy takie jak Korund i Chemkor, produkujące m. in. farby czy profile PCV oraz handlujące w Rosji produktami chemicznymi.

„Wydaje się̨, że działalność gospodarcza prowadzona w Polsce przez rodzinę państwa Goldowskich powinna być usankcjonowana, niezależnie od tego jakim formalnie paszportem posługują̨ się̨ jej właściciele” - uważa poseł Kownacki, argumentując, że pompując do Polski rosyjski gaz napędzamy machinę wojenną Putina. Jedynie rozszerzenie listy sankcyjnej będzie skutecznym narzędziem do eliminowania z polskiego rynku podmiotów związanych z rosyjskim kapitałem.

Poseł zwraca także uwagę na bardzo dużą aktywność medialną osób związanych z Polskim Gazem w ostatnich tygodniach. Przytacza, że argumenty używane przez jej przedstawicieli za tym, aby opóźnić wejście w życie embarga na rosyjskie LPG jako żywo przypominają narrację stosowaną przez Novatek, który w pismach do MSWiA kreował czarną wizję poważnych problemów z dostępem do LPG dla Polaków. Nic takiego się jednak nie stało.

„Jesteśmy świadkami sytuacji, w której handlująca w Polsce rosyjskim gazem LPG firma kontrolowana przez rosyjskiego oligarchę nie tylko nie jest poddawana jakimkolwiek sankcjom, ale odgrywa rolę aktywnego lobbysty przeciwko wprowadzaniu szybkich sankcji na rosyjskie paliwa” - komentuje działania medialne Polskiego Gazu poseł Kownacki.

„Zwracam się̨ do Pana Ministra z prośbą̨ o podjęcie działań zmierzających do wpisania tych podmiotów i osób na listę sankcyjną. Uniemożliwienie prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej przez związane z Rosją i rosyjskimi oligarchami podmioty nie tylko stanowić będzie kolejny cios w machinę̨ finansowania przez rosyjskie władze agresji na Ukrainę̨, ale także przyczyni się̨ do zwiększenia bezpieczeństwa polskiego rynku surowcowego poprzez wyeliminowanie z niego podmiotów związanych z reżimem Władimira Putina” - zaznacza poseł.

Aktualną listę osób i podmiotów objętych sankcjami MSWiA opublikowało w tym miejscu.

Robert Wyrostkiewicz