Duża zmiana w "Rzeczpospolitej". Jest nowy naczelny

Szułdrzyński, dotychczasowy pierwszy zastępca redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita" i naczelny serwisu rp.pl będzie pełnił funkcję redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej". Jak podano, Bogusław Chrabota nie rozstaje się z wydawnictwem, obejmie nowo utworzoną funkcję redaktora naczelnego grupy medialnej, wydawcy m.in. "Rzeczpospolitej".

– To wielki zaszczyt, ale też olbrzymie zobowiązanie. Wierzę, że przed "Rzeczpospolitą" i rp.pl jest wielka przyszłość, która wymaga jednak dokończenia budowy inspirowanego danymi newsroomu. Jej rozpoczęcie kilka lat temu powierzyli mi Bogusław Chrabota i Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media. Objęcie stanowiska redaktora naczelnego nie jest więc rewolucją, ale kontynuacją wybranego kierunku: tworzenia nowoczesnego, cyfrowego medium, docierającego do profesjonalistów, ale też wszystkich osób ciekawych świata i zaproponowania im doświadczenia dostępu w jednym miejscu do najważniejszych informacji, wyselekcjonowanych spośród informacyjnego zgiełku, dostępu do tego, co istotnie zmienia nasz świat, do analizy trendów, ale też i szerszego kontekstu zdarzeń. Najważniejsze jest jednak dokończenie procesu cyfryzacji, praca nad angażowaniem użytkowników oraz walka o subskrybentów cyfrowych – mówił Szułdrzyński.

Nowy naczelny chce, by dziennik "umocnił swój profesjonalny, gospodarczo-prawny charakter, zachowując prestiż związany z opiniotwórczością".

Nowe wyzwania dla rynku medialnego

Bogusław Chrabota kierował gazetą przez 13 lat. – Przed mediami w rzeczywistości cyfrowej stoją wielkie wyzwania, którym najlepiej sprostają przedstawiciele młodszych pokoleń. Moje pokolenie budowało media po komunizmie, dziś przed rynkiem nowe wyzwania. Będę nadal wspierać "Rzeczpospolitą", pozostanę też autorem, ale na nowym stanowisku chcę się skupić na pracy koncepcyjnej na rzecz Gremi Media, na co brak czasu przy bieżącym zarządzaniu "Rzepą" – mówi ustępujący naczelny.

Czytaj też:

"To był dobry generał". "Gazeta Wyborcza" chwali JaruzelskiegoCzytaj też:

Dziennikarz "Gazety Wyborczej": To, co wyrabia Tusk jest skandaliczne i bardzo niebezpieczne