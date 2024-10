Immunitet Marcina Romanowskiego uchylony. Jest decyzja

Głosowanie w sprawie immunitetu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego odbyło się w środę po południu.

Za uchyleniem immunitetu polityka opowiedziało się w nim 85 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przeciwko przyjęciu wniosku zagłosowały 23 osoby, zaś 3 wstrzymały się od głosu.

Na decyzję Zgromadzenia Parlamentarnego RE natychmiast zareagował pełnomocnik Romanowskiego. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał, iż w związku z uchyleniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy należy przypomnieć, że ponowne jego zatrzymanie nie jest dopuszczalne z uwagi na treść art. 248 par. 3 KPK.

Adwokat zwrócił ponadto uwagę, że na dzień dzisiejszy poseł Romanowski w dalszym ciągu korzysta z polskiego immunitetu parlamentarnego w związku z bezskutecznością i nieważnością uchwał Sejmu RP z dnia 12 lipca.

"Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27.09.2024 w sprawie I KZP 3/24 potwierdził, że Dariusz Korneluk nie mógł skutecznie złożyć wniosku do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego z uwagi na to, że urząd Prokuratora Krajowego zajmuje nieprzerwanie Dariusz Barski‼️" – wyjaśnił.