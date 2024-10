Romanowski bez immunitetu. Bodnar reaguje

"Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło immunitet M. Romanowskiemu. Dziękuję Zespołowi Śledczemu nr 2 w Prokuraturze Krajowej za ciężką pracę i przygotowanie skutecznego wniosku. Teraz wszystko w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości" – napisał Bodnar w serwisie X.

Stacja RMF FM podała, że Prokuratura Krajowa rozpocznie ponownie procedurę przesłuchania i postawienia zarzutów byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zdecydowali w środę o uchyleniu immunitetu posła Marcina Romanowskiego.

Za uchyleniem immunitetu polityka opowiedziało się 85 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przeciwko przyjęciu wniosku zagłosowały 23 osoby, zaś 3 wstrzymały się od głosu.

Mec. Lewandowski: Ponowne zatrzymanie niedopuszczalne

Na decyzję Zgromadzenia Parlamentarnego RE natychmiast zareagował pełnomocnik Romanowskiego. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał, iż w związku z uchyleniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy należy przypomnieć, że ponowne jego zatrzymanie nie jest dopuszczalne z uwagi na treść art. 248 par. 3 KPK.

Adwokat zwrócił ponadto uwagę, że na dzień dzisiejszy poseł Romanowski w dalszym ciągu korzysta z polskiego immunitetu parlamentarnego w związku z bezskutecznością i nieważnością uchwał Sejmu RP z dnia 12 lipca.

"Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27.09.2024 w sprawie I KZP 3/24 potwierdził, że Dariusz Korneluk nie mógł skutecznie złożyć wniosku do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego z uwagi na to, że urząd Prokuratora Krajowego zajmuje nieprzerwanie Dariusz Barski‼️" – wyjaśnił.

Romanowski: Przysługuje mi immunitet krajowy. Nie został uchylony

– Będę stawiał się na różne wezwania prokuratury. Jeżeli będzie próba mojego zatrzymania czy aresztowania, będą to działania po raz kolejny bezprawne, ponieważ sąd 27 września stwierdził, że uprzednio postawione zarzuty były postawione bez zgody odpowiedniego organu. To oznacza konieczność umorzenia tych zarzutów. Konsekwencją orzeczenia SN jest fakt, że prokurator Dariusz Korneluk, który składał wniosek do Sejmu RP o uchylenie mi immunitetu, nie jest Prokuratorem Krajowym. W związku z tym przysługuje mi immunitet krajowy, bo nie został on skutecznie uchylony. Taka jest sytuacja prawna – mówił Romanowski w rozmowie z Radiem Eska, jeszcze przed głosowaniem w ZPRE.

