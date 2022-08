Wypadek autobusu z pielgrzymami z Polski. MSZ uruchamia infolinię

Do wypadku doszło na trasie autostrady A4, na północ od stolicy Chorwacji – Zagrzebia, pomiędzy miejscowościami Jarek Bisaški a Podvorec. Autobus miał około godziny 5.30 rano zjechać z drogi i wpaść do rowu, biegnącego wzdłuż trasy.

Jak relacjonują media, wstępne ustalenia wskazują, że kierowca pojazdu zasnął za kierownicą.

Infolinia dla bliskich ofiar wypadku

W związku z wypadkiem polski resort spraw uruchomił infolinię dla bliskich ofiar oraz osób, które podejrzewają, że ich bliscy mogli znajdować się w autobusie.

"Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar mogą uzyskać informacje" – podaje MSZ w Warszawie. Jednocześnie polskie służby apelują, aby na numer alarmowy dzwoniły tylko osoby, które szukają swoich bliskich.

Morawiecki: To pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie

Do tragedii odniósł się w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

"Dziś rano w tragicznym wypadku polskiego autokaru w Varazdin w Chorwacji zginęło 11 osób, a 34 są ranne i hospitalizowane. To pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie. Chcę przekazać moje najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin ofiar" – napisał przed godziną 10 szef polskiego rządu.

"O szczegółach tragedii rozmawiałem dziś rano z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovićiem, który zapewnił o pełnym wsparciu chorwackich służb medycznych. Poleciłem naszym służbom konsularnym organizację wsparcia dla rodzin uczestników wypadku" – podał dalej Morawiecki.

Szef rządu poinformował także, że do Chorwacji udają się dziś minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef MSZ Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej.

Bilans ofiar wypadku rośnie

Według najnowszych informacji chorwackich służb, bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 12 osób. Wcześniej media informowały o 11 ofiarach wypadku, które zginęły na miejscu. Dwunasta ofiara to osoba, która została przetransportowana do szpitala w Zagrzebiu i zmarła mimo działań lekarzy.

W szpitalach jest też 32 rannych, których przyjęły trzy placówki. 25 osób jest w stanie ciężkim – podają chorwackie media.