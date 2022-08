Sondaż: Pięć partii w Sejmie. Cztery delikatnie zyskują, jedna traci

W piątek portal wPolityce.pl opublikował wyniki najnowszego sondażu zrealizowanego przez pracownię Social Changes.

PO delikatnie traci w sondażu

Gdyby wybory odbyły się w niedzielę wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 39 proc. Partia rządząca zanotowała niewielki wzrost poziomu poparcia w stosunku do poprzedniego badania. Z kolei Koalicja Obywatelska straciła aż 3 pkt. proc.

Na trzeciej pozycji uplasowały się ex aequo Konfederacja i Lewica. To drugi z rzędu sondaż Social Changes, w którym kierowana przez Szymona Hołownię Polski 2050 zajmuje piąte miejsce.

Sondaż jest natomiast pomyślny dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza znalazło się w nim nad progiem wyborczym. W kilku ostatnich badaniach PSL rzadko kiedy notował wynik, który uprawniałby partię do objęcia mandatów w przyszłym parlamencie.

Konfederacja i Lewica przed Hołownią

Wyniki najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl prezentują się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska) – 39 proc. (2 pkt. proc. w górę)

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) – 28 proc. (w dół o 3 pkt. proc.)

Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowcy) – 9 proc. (w górę o 1 pkt. proc.)

Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 9 proc. (plus jeden)

Polska 2050 Szymona Hołowni – 8 proc. (w górę o 1 pkt. proc.)

Sejm bez PSL

Jeśli zaś chodzi o poparcie dla formacji, które nie weszłyby do Sejmu, to listę otwiera PSL. Formacja kierowana przez Władysława Kosiniaka-Kamysza odnotował wynik na poziomie 4 proc. To jedno oczko mniej niż w poprzedniej ankiecie.

Tradycyjnie pod progiem znalazł się Paweł Kukiz i Jarosław Gowin. Kukiz‘15 odnotował wynik na poziomie 1 proc, a Porozumienie Jarosława Gowina -0 proc. Głos na "inne ugrupowania" także wskazało w ankiecie 1 proc. pytanych. 2 proc. pytanych wskazało inne ugrupowania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12 – 15 sierpnia 2022 roku, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1068 osób.

Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? Jest najnowszy sondażCzytaj też:

Prof. Chwedoruk: Partia pokoju zaczyna przeważać nad partią wojny