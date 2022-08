Waszczykowski do ambasadora USA: Pan też chce obalić polski rząd?

Amerykański dyplomata Mark Brzezinski przekazał wiadomość o odbytym spotkaniu za pośrednictwem wpisu na portalu społecznościowym Twitter.

Jak podał, w rozmowach wzięli udział między innymi członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Organizacja jest znana głównie z krytyki obecnej władzy i przeprowadzanych zmian w sądownictwie. Jej przedstawiciele są aktywni szczególnie w mediach społecznościowych, a także w trakcie manifestacji opozycyjnych.

Waszczykowski komentuje działania Brzezinskiego

Rozmowy Brzezinskiego z niechętnymi rządowi Prawa i Sprawiedliwości sędziami skomentował europoseł PiS Witold Waszczykowski.

"Pan ambasador USA w Polsce spotkał się ze środowiskami prawników, którzy prowadzą polityczną akcję przeciw polskiemu rządowi. Nie działają na rzecz praworządności!" – napisał przedstawiciel PE.

"Chcą pomóc obalić demokratycznie wybrany rząd. Pan też chce obalić polski rząd???" – dodał Waszczykowski.

Brzezinski na "Campus Polska"

Ostatnio Mark Brzezinski wystąpił na organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego "Campusie Polska Przyszłość". To druga edycja wydarzenia, które potrwa do 1 września. W imprezie udział bierze ponad tysiąc osób. Jak zdradzili organizatorzy, część z nich stanowią obcokrajowcy. Zaplanowano panele tematyczne. Dyskusje dotyczą między innymi: Ukrainy, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, ekologii i praw mniejszości.

Ambasador USA w Warszawie wystąpił obok Trzaskowskiego podczas otwarcia imprezy. – Witajcie, młoda generacjo Polski. W imieniu Ameryki – dziękuję wam. Widzimy, co zrobiliście, jako państwo. Nie każdy umie to zrobić. W Ameryce pokazaliśmy to po bombardowaniu w Pearl Harbor. Pokazaliście, co to rola demokracji. Przyszłość jest wasza – mówił Brzezinski.

