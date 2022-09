Reparacje wobec Niemiec. Kaczyński: Zapadła decyzja

Polska wystąpi o reparacje wojenne, o odszkodowania, za to wszystko co Niemcy uczynili w Polsce w latach 1939-1945 – poinformował lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Jak przyznał lider obozu rządzącej, osobiście spodziewa się negatywnej reakcji strony niemieckiej na ogłoszenie raportu i wystąpienie przez Warszawę o reparacje.

– Ale o takie sprawy trzeba walczyć, czasem przez wiele lat. My nie obiecujemy, że będzie szybki sukces, my tylko mówimy, że jest polskim obowiązkiem, likwidacją pewnego braku, luki w naszej działalności jako suwerennego państwa to, że w końcu zgłaszamy coś, co powinno być zgłoszone dawno – dodał Kaczyński.

– To z różnych powodów nie zostało (wcześniej - red.) zgłoszone, ale ta decyzja zapadła i dzisiaj zostanie ogłoszona – podkreślił prezes PiS. – To jest rocznica (wybuchu II wojny światowej - red.), w której coś bardzo ważnego dla Polski i dla Polaków się stanie – dodał polityk.

Reparacje od Niemiec

1 września – w kolejną rocznicę rozpoczęcia drugiej wojny światowej – mamy poznać kwotę reparacji wojennych, którą Polska powinna otrzymać od Niemiec według autorów raportu, nad którym pracował specjalny zespół.

W środę na antenie Polskiego Radia 24 poseł PiS Arkadiusz Mularczyk oznajmił, że dokument opracowała "grupa ekspertów z różnych obszarów dziedzin i nauki – historycy, historycy gospodarki, rzeczoznawcy majątkowi, archiwiści". Opracowanie składa się z trzech tomów: opis i szacowanie strat demograficznych i materialnych; dokumentacja zdjęciowa wojny i okupacji niemieckiej, ukazująca brutalność okupacyjną; rejestr miejsc zbrodni, egzekucji, masowych mordów Polaków i pacyfikacji wsi (wskazano ponad 9 200 miejscowości).

