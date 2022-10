Oszukać system

Zakochałem się. I jak to zwykle bywa, spędzam z obiektem moich uczuć zdecydowanie zbyt wiele czasu. Kolejne zdanie zabrzmi dziwnie: w dodatku chciałbym się tym uczuciem podzielić. Imię wybranki to 35mm.online. Choć platforma streamingowa WFDiF wystartowała rok temu, to zaglądałem tam sporadycznie, chwilowo usatysfakcjonowany zawartością własnych półek z rozmaitymi edycjami DVD. Od niedawna życia bez 35mm.online wyobrazić sobie nie mogę. Zaczęło się od fascynacji kapitalnym rozszerzeniem tegorocznego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni o sekcję „Niebyły Festiwal Polskich Filmów Fabularnych”. Pokazano w niej osiem tytułów, które w latach 1982 i 1983 nie mogły ubiegać się o laury, gdyż z powodu stanu wojennego festiwal odwołano. I tu z pomocą przyszła platforma 35mm.online, na której do końca października każdy, nie tylko wybrańcy akredytowani w Gdyni, obejrzeć mogą za darmo nie tylko wspomnianą ósemkę, lecz także inne polskie filmy z tamtych lat. „Nieciekawa historia” Wojciecha Jerzego Hasa, „Dolina Issy” Tadeusza Konwickiego, „Debiutantka” Barbary Sass, „Prognoza pogody” Antoniego Krauzego – to część reprezentantów selekcji festiwalowej, a dla rozszerzenia i dopełnienia obrazu polskiego kina z tamtych lat także „Przypadek” Kieślowskiego czy „Austeria” Jerzego Kawalerowicza. Wszystko w wersjach cyfrowo zrekonstruowanych, odnowionych, wprost cudownej jakości. No i wsiąkłem. Siedzę i oglądam.