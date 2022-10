Zmiana w rządzie. Prezydent powołał nowego ministra

Zaledwie wczoraj dotychczasowy minister ds. Unii Europejskiej w KPRM Konrad Szymański potwierdził, że jeszcze tego samego dnia zrezygnuje z zajmowanego stanowiska.

Dzisiaj na jego miejsce prezydent Andrzej Duda powołał Szymona Szynkowskiego vel Sęka, dotychczas sekretarza stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w MSZ.

Dokonania nowego ministra ds. Unii Europejskiej

Jak podaje resort spraw zagranicznych, Szynkowski vel Sęk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: stosunki międzynarodowe). W latach 2003–2004 był stypendystą programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück.

W latach 2004–2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego. Od 2015 r. jest posłem na Sejm RP, członkiem sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a także przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy bilateralnej w Sejmie.

Był założycielem i przewodniczącym lokalnego think-tanku "Projekt Poznań" (2012–2016). W latach 2006–2015 sprawował mandat radnego miasta Poznań. W latach 2015–2016 był delegatem Poznania w Zarządzie Miast Polskich. Jest autorem wielu publikacji prasowych nt. prawa europejskiego i polityki lokalnej.

Dymisja Konrada Szymańskiego

Szymański potwierdził informacje o swojej dymisji w rozmowie z reporterem Polsatu News.

– Przez bardzo długi czas zabiegałem o to, by doprowadzić do deeskalacji różnych sporów, w wielu sprawach to się udawało przez te siedem lat. Ale ten zasadniczy spór natrafia na różnego typu blokady. Zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. Nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże – powiedział Polsatowi Szymański i dodał, że będzie "kibicował swojemu następcy", aby spór Polski z Unią Europejską w końcu został zażegnany.

Jak analizują media, zmiana w Radzie Ministrów nie jest dobrą wiadomością dla koalicja PiS-u – Solidarnej Polski. – Z naszej perspektywy to jak z deszczu pod rynnę. To Jabłoński, wspólnie z Szymańskim, negocjował unijny mechanizm warunkowości czy KPO. Wygląda na to, że premier chce po prostu utrzymać swoje wpływy w sprawach europejskich. Oczywiście to decyzja PiS, ale my wolelibyśmy kogoś pokroju Saryusz-Wolskiego, kto będzie w stanie prowadzić bardziej asertywną politykę wobec UE. Liczymy na to, że nasze zdanie podzielają także niektórzy w PiS – mówi informator z SP.

