Fogiel rezygnuje z funkcji w PiS

– W związku z tym, że zostałem przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych, zrezygnuję z funkcji rzecznika PiS – poinformował Fogiel w Polsat News.

– Będę powoli przekazywał pałeczkę rzecznikowania (...). W najbliższym czasie można się spodziewać zmiany - powiedział Fogiel. Poseł, który został przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych, chce się skupić na nowych obowiązkach, dlatego będzie zmiana na stanowisku rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.

Prowadzący dopytywał, kto zostanie nowym rzecznikiem partii. - Jest pewien pomysł, ale to jest jednak rola kierownictwa partii, żeby o tym mówić. Komitet Polityczny zdecyduje - odparł Fogiel. Obecnie funkcję wicerzecznika partii rządzącej pełni poseł Urszula Rusecka.

Posada szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych zwolniła się po tym, jak jej poprzedni przewodniczący Marek Kuchciński objął stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier powołał Kuchcińskiego na stanowisko na początku października.

Kim jest Radosław Fogiel?

Fogiel karierę polityczną rozpoczął w 2011 r., kiedy to wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, gdzie rozpoczął współpracę z Adamem Borowskim i Markiem Suskim. W wyborach samorządowych w 2006 startował do rady miejskiej w Radomiu; mandat radnego objął w 2007 w miejsce wybranego do Senatu Wojciecha Skurkiewicza.

W wyborach w 2014 został wybrany na radnego sejmiku mazowieckiego V kadencji, gdzie objął stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich. W wyborach parlamentarnych w 2011 oraz 2015 bez sukcesu kandydował do Sejmu w okręgu wyborczym nr 17. Z powodzeniem ubiegał się o reelekcję do sejmiku mazowieckiego w wyborach samorządowych 2018.

Został asystentem i dyrektorem biura poselskiego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W 2012 został pierwszym wiceprzewodniczącym, a w 2017 przewodniczącym Europejskich Młodych Konserwatystów – organizacji powiązanej z Sojuszem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Funkcję tę sprawował przez pełną kadencję do 2018.

W czerwcu 2019 został mianowany na stanowisko zastępcy rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku z powodzeniem ubiegał się o mandat poselski, startując z drugiego miejsca listy PiS w okręgu radomskim.

W 2021 został wiceprzewodniczącym Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W czerwcu 2022 został mianowany rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości, zastępując Anitę Czerwińską.

