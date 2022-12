MON: Prowadzimy rozmowy z Koreą Płd. ws. produkcji pocisków do K239 w Polsce

"Kwestia krajowej produkcji pocisków rakietowych do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 aktualnie stanowi przedmiot negocjacji ze stroną koreańską, a stosowne zapisy z tym związane znajdą się w kolejnej umowie wykonawczej" – napisał wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz w odpowiedzi na interpelację.

Przypomniał, że począwszy od 2026 r. jest planowane uruchomienie produkcji czołgów K2PL i haubic K9PL w Polsce. Wiceszef MON wskazał także, że "docelowa lokalizacja tej produkcji oraz udział w niej polskiego przemysłu obronnego stanowi obecnie przedmiot ustaleń pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację tych projektów i kwestie te zostaną określone w stosownych umowach wykonawczych".

Armatohaubice z Korei w Polsce. Błaszczak: Nasze potrzeby są duże

12 grudnia w Węgorzewie odbywa się ceremonia przekazania żołnierzom Wojska Polskiego koreańskich armatohaubic K9. "K9 Thunder to koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach ponad 40 km. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy" – przypomina na swoim profilu w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej.

W uroczystości uczestniczył wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Gdy Wojsko Polskie będzie silne, wojska agresora nie odważą się zaatakować – podkreślił. – Nasze potrzeby są tak duże, że w krótkim czasie musimy te potrzeby zaspokoić – dodał.

– Wzmacniamy Wojsko Polskie i robimy to konsekwentnie. Wraz z otworzeniem brygady zwiększymy także miejsca, gdzie żołnierze 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa będą stacjonować. Będzie to Olecko – powiedział szef resortu obrony. Zapowiedział jednocześnie, że do żołnierzy brygady trafią również drony.

Polityk mówił też, że toczą się pracę nad "wspólnym projektem" z przemysłem koreańskim. – Stworzymy wspólny projekt, który będzie odpowiadał potrzebom Wojska Polskiego i koreańskiego – oznajmił.

