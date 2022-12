Małopolska: Dziecko chodziło po parapecie, rodzice pod wpływem narkotyków

W sobotę, 24 grudnia około godz. 12:40 w Chrzanowie w województwie małopolskim policja otrzymała zgłoszenie o dziecku na parapecie. Dwulatek chodził po zewnętrznej stronie parapetu okna w mieszkaniu na pierwszym piętrze w bloku.

Patrol policji oraz załoga Państwowej Straży Pożarnej ustaliły po przyjechaniu na miejsce zdarzenia, że chłopiec wszedł już do mieszkania, a okno zamknęła osoba dorosła.

Rodzice pod wpływem narkotyków

Miejscowym policjantom drzwi wskazanego mieszkania otworzyli 23-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna, którzy zaprzeczyli, by dziecko chodziło po parapecie. Para miała zachowywać się przy tym nerwowo. Funkcjonariusze, którzy dostali się do kuchni, zauważyli i zabezpieczyli narkotyki w postaci marihuany i amfetaminy. Na miejscu znaleziono także fałszywe pieniądze. Po wykonaniu narkotestów okazało się, że rodzice sprawowali opiekę nad dzieckiem, będąc pod wpływem narkotyków. Zostali od razu zatrzymani – relacjonuje portal polsatnews.pl.

Sąd rodzinny polecił przekazanie tymczasowej opieki nad dwulatkiem dziadkom.

Zarzuty dla 23-latki i 30-latka

Tymczasem 23-latka i 30-latek usłyszeli już w Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie zarzuty posiadania środków odurzających i psychotropowych oraz fałszowania pieniędzy. Za posiadanie narkotyków grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast za fałszerstwo pieniędzy grozi kara co najmniej pięciu lat więzienia. Para odpowie też za narażenie małoletniego na "bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia". Kodeks karny przewiduje za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Chrzanowie przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury i zastosował zarówno wobec kobiety, jak i mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – poinformowało polsatnews.pl.