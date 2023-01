Nowe gwarancje procesowe dla dzieci. Rząd przyjął projekt

Nowe przepisy uzupełniająco dostosowują polskie prawo do dyrektyw unijnych dotyczących gwarancji procesowych dla dzieci oraz zwalczania pornografii dziecięcej.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości (MS), polskie prawo już obecnie w zdecydowanej części zapewnia realizację postanowień dyrektyw. Nowe przepisy zapewnią jeszcze wyższy poziom gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym. Ponadto, projekt zakłada zwiększenie kary za wytwarzanie niektórych treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Nowe gwarancje procesowe

Nowelizacja wprowadza długo wyczekiwany przez praktyków i instytucje ochrony praw dziecka obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w stosunku do każdego oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat. Nowe przepisy zapewniają także, że oskarżony, który nie ukończył 18 lat będzie mógł uczestniczyć w rozprawie w obecności przedstawiciela ustawowego lub osoby, pod której pieczą pozostaje. Jeżeli udział tych osób nie będzie możliwy, zastąpi je asystent rodziny towarzyszący podejrzanemu lub oskarżonemu, który nie ukończył 18 lat. To nowa instytucja wprowadzana do procedury karnej.

Projekt przewiduje również nowelizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiana polega na doprecyzowaniu zadań asystenta rodziny w ten sposób, aby mógł on towarzyszyć oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat w posiedzeniu albo rozprawie z ich udziałem. Jednocześnie projekt zakłada wydanie nowych wzorów pouczeń w postępowaniu karnym dla podejrzanych oraz dla osób objętych wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, którzy nie ukończyli 18 lat. Pouczenia będą dostosowane do unijnych regulacji.

Ochrona wizerunku dziecka

W kodeksie karnym podniesiona zostanie górna granica kary wymierzanej za wytwarzanie treści pornograficznych zawierających wizerunek małoletniego (tzw. fantomy). Kara ta zostanie podniesiona z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 3 stycznia założenia przedstawiła PAP MediaRoom, która powołała się na oficjalny komunikat MS.

Czytaj też:

Ministerstwo Sprawiedliwości: Przepisy programu "Nowoczesne Więziennictwo" już obowiązują