Ustawa wiatrakowa coraz bliżej? Witek skierowała ją do komisji

"Rządowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zakładający zniesienie zasady odległościowej, czyli zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej, został skierowany do prac w sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej" – informuje serwis rp.pl.

Prawdopodobne, że Sejm zajmie się nowelą na dwudniowym posiedzeniu planowanym na koniec stycznia. Na razie jeszcze nie wskazano, kiedy zbiorą się komisje. Rządowy projekt na ruch marszałek czekał od lipca.

Nieoficjalnie: Zmiany w SN nie odblokują środków z KPO. Polska musi spełnić zaległy warunek

Jak nieoficjalnie dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli, pomimo zmian w Sądzie Najwyższym Polska może nadal nie otrzymać środków z KPO. Na stole bowiem jest kolejny warunek: nowelizacja ustawy wiatrakowej. Jak stwierdził rozmówca dziennikarki, "bez nowelizacji ustawy wiatrakowej nie będzie możliwa pierwsza płatność".

Przeciwko zmianom przepisów dotyczących wiatraków opowiada się Solidarna Polska. Według rozmówcy RM FM z polskich kręgów dyplomatycznych, ustawa wiatrakowa nie była głosowana na tym posiedzeniu Sejmu, ponieważ "dwie kontrowersyjne ustawy wywołałyby zbyt wiele emocji".

Ustawa wiatrakowa

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty przez rząd w lipcu br. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

Przyjęcie ustawy to jeden z "kamieni milowych" zapisanych w KPO. Oznacza to, że jej zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do uruchomienia środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Czytaj też:

Premier: Miało nie być węgla, jest. Gaz też jest. Tak samo z KPOCzytaj też:

Co zrobi prezydent z ustawą ws. SN? "Różne opcje na stole"