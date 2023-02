"Mogłaby sobie usunąć bez mojej zgody penisa, ale zębów nadal nie"

Poseł Maciej Konieczny z partii Razem komentował na antenie radia RMF FM propozycję swojego kolegi z klubu Lewicy Krzysztofa Śmiszka, który zaproponował, aby osoby niepełnoletnie miały prawo do zmiany płci, bez zgody rodziców.

– Krzysztof Śmiszek mówi, że 16-latek mógłby zmienić płeć, bez zgody rodziców – mówił prowadzący program dziennikarz Robert Mazurek, pytając Koniecznego o opinię na temat pomysłu.

– 16-latek? W Polsce procedura zmiany płci jest źle skonstruowana – tłumaczył w odpowiedzi poseł Lewicy. Poseł dopytywany o projekt zakładający możliwość podjęcia takiej decyzji przez osobę niepełnoletnią, przyznał jednak: "Na pierwsze wrażenie jestem sceptyczny, ale nie jestem też specjalistą".

Mazurek zgodził się z politykiem w kwestii wątpliwości wobec pomysłu Śmiszka. – Wczoraj byłem z moją córką u dentysty, moja córka niedługo będzie miała 18 lat, i musiałem udzielić zgody na usunięcie jej niewyrosłych zębów – mówił dziennikarz.

– Gdyby rządził Krzysztof Śmiszek, a moja córka byłaby moim synem, to mogłaby sobie usunąć penisa bez mojej zgody, ale zębów nadal nie – dodał Mazurek.

"Głupi" pomysł ws. podatku na mięso

Dziennikarz zapytał także polityka Lewicy o pomysł europosłanki Sylwii Spurek ws. nałożenia specjalnego podatku od mięsa.

– Sylwia Spurek chciałaby wprowadzić podatek, akcyzę, na mięso – mówił Mazurek. – To jest pomysł, którego proponowanie w czasie szalejącej inflacji jest głupie – przyznał Konieczny.

– Jeżeli chodzi o kwestie ograniczenia spożycia mięsa, to ona jest ważna z przyczyn ekologicznych, m.in. zużycia wody i to można osiągnąć na wiele różnych sposób, chociażby poprzez produkcję mięsa sztucznego i to już jest technologia, która się rozwija – dodał polityk.

Poseł Lewicy nie poparł też postulatu zamknięcia ogrodów zoologicznych. – Wielu działaczy na rzecz zwierząt zwraca uwagę, że ogrody zoologiczne się zmieniły i dzisiaj stanowią często bezpieczną oazę dla wielu zagrożonych gatunków – podkreślił.

