"Solidarny Szczecin". Zapraszamy na spotkanie w Sali BHP w Gdańsku

Najnowsza publikacja dr. Artura Kubaja, historyka i politologa, przybliża dzieje opozycji demokratycznej w Szczecinie, jak i w regionie Pomorza Zachodniego w okresie PRL. Dzięki niej Czytelnik poszerzy swoją wiedzę na temat wkładu szczecińskiej Solidarności w obalenie komunistycznego reżimu, przywrócenie ustroju demokratycznego w naszej Ojczyźnie, a także pozna mało znane fakty związane z podziemiem opozycyjnym na Pomorzu Zachodnim.

Autor przedstawia Szczecińską Solidarność, do której w czasie wielkiego strajku i po jego zakończeniu zapisało się około 400 tys. osób z dawnego województwa szczecińskiego zamieszkiwanego wówczas przez około 900 tys. mieszkańców. W niektórych zakładach pracy do związku należało ponad 90 procent pracowników. W nomenklaturze Solidarności Pomorze Zachodnie oznaczone było numerem 2. W Szczecinie było oczywiste, że gdy strajk wybuchł w Gdańsku, był to sygnał do rozpoczęcia protestu w Szczecinie. Strajki toczyły się równolegle. Jednak organizacja strajku i sposób jego przeprowadzenia były oryginalnym wkładem Szczecina w budowę Solidarności. To szczecinianie negocjując z władzami komunistycznymi w pewnym momencie powiedzieli: Chcemy pojechać do Gdańska, żeby nawiązać łączność z tamtymi działaczami. Takiej inicjatywy ze strony Gdańska nie było.

„Solidarny Szczecin” oprócz przedstawienia wydarzeń z historii szczecińskiej Solidarności przedstawia także sylwetki wybranych opozycjonistów, w tym między innymi: Mariana Jurczyka, Heleny Kurcyuszowej z domu Słomińskiej, Władysława Siła-Nowickiego, Józefa Kopcia, Seweryna Wiechowskiego, Krzysztofa Kubickiego oraz Marii Chmielewskiej.

Prof. Tomasz Sikorski zauważył, że „Solidarny Szczecin”, to książka inna od wcześniejszych publikacji Artura Kubaja. Inna, nie oznacza „gorsza”, czy „lepsza”. Nie w tym rzecz. Jej konwencja, a za tym i narracja przypomina eseistyczną, literacko-naukową opowieść, momentami gawędę o „czasach i ludziach”, bez nadmiernego obciążenia aparatem naukowym. Jest napisana językiem przystępnym, z polotem, a jednocześnie bez politycznych, czy też ideologicznych podszeptów.

Spotkanie promujące publikację rozpocznie się dzisiaj o godzinie 17.00. Wstęp jest wolny.