Szokujący występ w Warszawie. Ukraińska drag queen przyjeżdża do Polski

Verka Serduchka to pseudonim artystyczny ukraińskiego aktora komediowego Andrija Mychajłowycza Danyłki, znanego z kontrowersyjnych występów.

"Kariera" ukraińskiego artysty

Mężczyzna odgrywając rolę drag queen zajął w 2007 roku drugiego miejsca w finale 52. Konkursu Piosenki Eurowizji, jako reprezentant Ukrainy.

Największym przebojem Danyłki okazał się jego kontrowersyjny utwór "Dancing Lasha Tumbai", z którym w 2007 roku wystąpił w konkursie. "Wspomniane kontrowersje wynikały z tego, że wielu słuchaczy zamiast »Lasha tumbai« (oznaczające w języku mongolskim bitą śmietanę) słyszała w refrenie frazę »Russia Goodbay«. W tym roku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Verka oficjalnie zmieniła tytuł piosenki na »Dancing Russia Goodbay« rozwiewając wszelkie wątpliwości – podaje serwis rozrywka.trojmiasto.pl.

"Piosenka z nową nazwą i przekazem po raz pierwszy zaprezentowana została na koncercie mężczyzny w metrze w Kijowie dla żołnierzy, wolontariuszy i medyków w czerwcu tego roku" – czytamy dalej.

W ubiegłym roku Danyłko wystąpił m.in. w Gdańsku. Jak relacjonowały wówczas jeden z trójmiejskich serwisów "postać Verki Serduchki miała być uosobieniem stereotypu o ukraińskiej kobiecie z prowincji - słabo wykształconej, nieznającej języków, ale ze to pewnej siebie i skorej do zabawy", a "jej utwory często nawiązują do piosenek ludowych".

Występ w Warszawie

Kolejny występ "artysty" odbędzie się w marcu w Warszawie. Bilety na koncert, który odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar, kosztują od 119 do 249 złotych.

Organizatorzy zapewniają, że "show" Danyłki to "wybuchowa mieszanka popularnych megahitów, humoru i niesamowitego występu na żywo".

W informacji o koncercie podano także, że cześć dochodu ze sprzedażny biletów przeznaczona zostanie na potrzeby osób dotknięte wojną na Ukrainie.

