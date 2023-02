"Tak przegrywa w Polsce lichwa". Skuteczna interwencja Ziobry

11 lipca 2005 r. pozwany zawarł ze spółką świadczącą usługi finansowe umowę pożyczki opiewającą na kwotę 500 zł. Do podjęcia takiego kroku zmusiła go trudna sytuacja rodzinna i majątkowa. Termin zwrotu pożyczki wynosił 30 dni od daty jej podpisania.

W umowie wskazano, że w przypadku niespłacenia w terminie zobowiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, od kwoty pożyczki będą naliczane dzienne odsetki w wysokości 9 proc. od dnia zawarcia umowy.

Wyrok sądu i egzekucja komornicza

Sąd Rejonowy w Bytomiu, na skutek pozwu wierzyciela, nakazał pozwanemu zapłatę kwoty 500 zł wraz z umownymi odsetkami. Orzeczenie uprawomocniło się 13 listopada 2005 r. i z tą datą nadano mu klauzulę wykonalności.

Jak się okazało, pozwany o wydanym wobec niego nakazie dowiedział się dopiero od komornika prowadzącego egzekucję. Jak ustalono, na dzień 13 kwietnia 2021 r. komornik wyegzekwował od dłużnika kwotę 53 463,74 zł, czyli ponad 100-krotność pożyczonego kapitału. Co znamienne w tej sprawie, do wyegzekwowania pozostało wówczas jeszcze 500 zł tytułem należności głównej oraz 221 996,44 zł odsetek.

By przeciwdziałać zaistniałej sytuacji, w pierwszej kolejności prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Sosnowcu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego kwestionowanego nakazu zapłaty oraz wniosek o zabezpieczenie tego powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, który sąd uwzględnił.

Jednocześnie prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną zarzucając prawomocnemu nakazowi zapłaty naruszenie wynikającego z art. 45 ust 1 i art.76 Konstytucji RP prawa obywatela do sądu, wyrażającego się w prawie do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i rzetelności procesu oraz ochrony konsumenta jako strony słabszej strukturalnie w stosunkach prywatnoprawnych z przedsiębiorcą przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Ponadto zarzucił również rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego.

Skuteczna skarga nadzwyczajna. Ziobro komentuje

Sąd Najwyższy w pełni podzielił argumentację prokuratora generalnego i uwzględnił skargę. SN podkreślił, że od wydania zaskarżonego nakazu wprawdzie minęło 17 lat, to jednak prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji przemawiają za jego uchyleniem i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bytomiu.

Rozstrzygnięcie SN Ziobro skomentował w mediach społecznościowych. "Pożyczył 500 zł, bo miał trudną sytuację rodzinną. Komornik ściągnął od niego ponad 50 tys., a do spłaty zostało jeszcze 222 tysiące! Bo taki absurd nakazał Sąd Rejonowy w Bytomiu. Wniosłem skargę nadzwyczajną i Sąd Najwyższy właśnie ją uwzględnił. Tak przegrywa w Polsce lichwa" – napisał Ziobro na Twitterze.

"W ocenie Sądu Najwyższego zaskarżony nakaz zapłaty godzi w bezpieczeństwo prawne pozwanego. Z tej przyczyny jego uchylenie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.