Ziobro przed komisją ds. Pegasusa? PK wysłała wniosek do Bodnara

Przewodnicząca sejmowej komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Taki ruch ma otworzyć furtkę do przymusowego doprowadzenia polityka przed komisję. Była to reakcja na czwarte już niestawiennictwo byłego ministra na przesłuchaniu.

Według Radia ZET, rozstrzygnięcie sprawy przesłuchania polityka, a zatem zatrzymanie i doprowadzenie do Sejmu, może nastąpić najpóźniej w marcu 2025 roku.

W czwartek media poinformowały, że Prokuratura Krajowa skierowała do prokuratora generalnego Adama Bodnara wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i doprowadzenie Ziobry przed komisję.

Były minister sprawiedliwości wskazuje, że komisja ds. Pegasusa jest nielegalna. Powołuje się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 września bieżącego roku, w którym stwierdzono, że zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z Konstytucją. Z tego powodu Ziobro, odnosząc się do kwestii przesłuchania, wskazuje, że nie stawi się przed "nielegalną" komisją.

Komisja ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Oprogramowanie pozwala nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

