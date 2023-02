Wichury przechodzą przez Polskę. Możliwe przerwy w dostawie prądu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało w piątek po południu, że według prognoz wiatr będzie wiał ze średnią prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, a na wybrzeżu do 125 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę.

W związku z tym, uruchomiony został SMS-owy system ostrzegania o zagrożeniu, tzw. Alert RCB. Do mieszkańców całego kraju został wysłany sms o treści: "Uwaga! W nocy i jutro (17/18.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że na Śnieżce zanotowano porywy wiatru wynoszące ponad 172 km/h, natomiast na Bałtyku obserwowany jest sztorm (12 w skali Beauforta). Prowadzi to do znacznych wahań poziomu wody na stacjach morskich – wydano ostrzeżenie hydrologiczne dla Wybrzeża Wschodniego.

Według IMGW, pogodę w weekend będzie kształtował głęboki i aktywny niż z frontami atmosferycznymi. Przyniesie on bardzo silny wiatr, ale także duże zachmurzenie i opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Z zachodu i południowego zachodu będzie napływało dość ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.