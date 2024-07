Jest zastępstwo dla Babiarza? Pada nazwisko

W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT oraz parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce. Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine". – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, który komentował ceremonię otwarcia igrzysk na antenie TVP. W sobotę Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Babiarza i odsunięciu go od komentowania olimpiady.

Według doniesień medialnych, Przemysław Babiarz najprawdopodobniej nie zostanie wrócony do roli komentatora. TVP Sport ma już mieć dla niego zastępstwo. Jak podaje portal sportowefakty.wp.pl, w roli komentatora zastąpi go kolega z TVP Sport, Szymon Borczuch. To właśnie on, u boku Sebastiana Chmary będzie odpowiedzialny za najważniejsze transmisje Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Borczuch to doświadczony komentator, który pracował m.in. przy Igrzyskach Olimpijskich oraz piłkarskim Euro.

Przemysław Babiarz odejdzie z TVP? TV Republika ma szykować "kuszącą ofertę"

Jak ustalił portal Plotek.pl, Przemysław Babiarz jest kuszony przez Telewizję Republika, w której mógłby liczyć na status gwiazdy. Podobno zabiega o to sam Tomasz Sakiewicz, licząc na to, że dziennikarz sam odejdzie z TVP i nie będzie czekał na decyzję stacji.

"Babiarz w TV Republika pozyskałby dla stacji kolejnych widzów. O tym teraz mówi się na korytarzach. A przecież będzie nowy budynek i więcej programów, więc wszystko składa się idealnie. Od dłuższego czasu Sakiewicz uważa, że brakuje im jakiegoś dobrego programu sportowego z mocną gwiazdą. I jak z nieba spadła ta afera z Babiarzem, bo to świetna okazja, by go "podkraść". Szykowana jest dla niego kusząca oferta, bo stacja się rozwija i od nowego roku będzie miała jeszcze więcej pieniędzy. Na nim nikt nie będzie oszczędzał, bo to marka sama w sobie" – twierdzi informator Plotka z TV Republika.

Czytaj też:

"Nie wiadomo, co głupsze". Tusk ostro o sprawie BabiarzaCzytaj też:

Szpakowski zabrał głos ws. Babiarza. Padło pytanie o list w obronie dziennikarza