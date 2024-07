Ważna decyzja Chin. Kreml nie będzie zadowolony

Od 1 września Chiny zmienią zasady kontroli eksportu dronów. Zdecydowano o wprowadzeniu ścisłej kontroli dronów wojskowych produkowanych w kraju i eksportowanych na różne kierunki świata. Do listy kontrolnej dodany zostanie precyzyjny sprzęt pomiarowy. Ministerstwo handlu stwierdziło, że te dostosowania pomogą lepiej chronić bezpieczeństwo narodowe i interesy Chin, a także zapewnić bezpieczeństwo i stabilność globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw. Reuters podaje, że Pekin zniesie również tymczasowe kontrole eksportu niektórych dronów konsumenckich.

Posunięcie to następuje w efekcie wzmożonej kontroli Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w związku z zarzutami, jakoby Pekin wspierał rosyjskie działania wojenne na Ukrainie.

W zeszłym roku Chiny zaprzeczyły doniesieniom amerykańskich i zachodnich mediów o użyciu chińskich dronów w konflikcie na Ukrainie. Pekin stwierdził, że są one "bezpodstawne" i stanowią "oszczerstwo" wobec chińskich firm.

Jak czytamy w oświadczeniu, Chiny, główny gracz w światowym przemyśle produkcji dronów, podkreślają, że sprzeciwiają się wykorzystywaniu cywilnych dronów do "celów niepokojowych". Na "czarną listę" produktów utworzoną przez Centralną Komisję Wojskową Chińskiej Republiki Ludowej trafią nie tylko bezzałogowce typowo wojskowe, ale także drony wyposażone w precyzyjny sprzęt pomiarowy.

Kułeba w Pekinie

We wtorek rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy powiedział, że podczas swojej zeszłotygodniowej wizyty w Chinach zapewniono szefa ukraińskiej dyplomacji o tym, że Pekin nie wysyłał broni do Rosji i nie zrobi tego w przyszłości oraz że Pekin wzmocni kontrolę eksportu.

DJI Technology Co, wiodący chiński producent dronów, powiedział agencji Reuters w środowym oświadczeniu, że jest zadowolony z dostosowań w zakresie kontroli eksportu, które jego zdaniem będą korzystne dla rozwoju branży dronów.

"DJI dał całkowicie jasno do zrozumienia, że nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku cywilnego. Nigdy nie projektowaliśmy, nie opracowywaliśmy ani nie wytwarzaliśmy sprzętu wojskowego, nigdy nie dostosowywaliśmy naszych produktów ani nie szukaliśmy możliwości biznesowych na potrzeby operacji bojowych; nigdy nie wprowadzaliśmy na rynek ani nie sprzedawaliśmy naszych produktów do użytku bojowego w dowolnym kraju" – dodano.

