Bosak: Nie wierzę już w żadne słowo polityków PiS

W związku z narastającym od miesięcy kryzysem zbożowym 15 kwietnia polski rząd podjął decyzję o tymczasowym zakazie importu zboża i dziesiątek innych rodzajów żywności z Ukrainy. Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca br.

Chociaż rozporządzenie objęło również tranzyt towarów z Ukrainy przez Polskę, to we wtorek przedstawiciele Kijowa i Warszawy osiągnęli porozumienie w tej sprawie. – Żadna tona ukraińskiego produktu rolnego nie zostanie w Polsce. Przez pewien czas będzie konwój tych towarów przez nasz kraj – tłumaczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus po zakończeniu rozmów.

Bosak ocenia działania rządu ws. kryzysu zbożowego

– Odpowiedzialni za problemy Próbują się ukrywać, próbują gubić tropy. Ministra Rolnictwa (Henryka Kowalczyka - red.) odpowiedzialnego za to, przesunięto na funkcję szefa Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, czyli de facto dostał awans – komentował sytuację jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

–Zastąpił go minister Telus, który także głosował przeciwko rolnikom w sprawie na przykład tzw. piątki dla zwierząt, która miała niszczyć polskie hodowle i eksport mięsa. A tym, który odpowiada za kontrole graniczne jest Minister Kamiński, który jest zupełnie w cieniu tej całej sprawy. W ogóle o nim nie słychać – podkreślił polityk.

Przypomnijmy, że po dymisji Henryka Kowalczyka, 6 kwietnia prezydent Andrzej Duda poinformował, że nowym ministrem rolnictwa zostanie poseł PiS Robert Telus.

"Silny przechył na propagandę"

W rozmowie w Radiu Plus Bosak stwierdził również, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości panuje chaos informacyjny i politycy ugrupowania sami nie rozumieją powodów podejmowanych przez decyzji. – Pana zdaniem to są zaniedbania rządu, działania może w dobrej wierze, które przyniosły zły skutek, czy to jest kwestia złej woli? – pytał o kryzys zbożowy dziennikarz.

– Ja sam do końca nie wiem i członkowie rządu, z którymi nieoficjalnie rozmawiałem, czy politycy PiS, też sami do końca nie wiedzą. Tam jest wielki chaos informacyjny. W PiS jest tak silny przechył na propagandę, że oni sami wewnętrznie nie wiedzą jakie zapadają decyzje, nie mają dostępu do informacji w ich własnym rządzie – mówił lider Konfederacji.

– Jeżeli ktoś nie podpisuje dokumentów, nie rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim czy z Premierem Morawieckim, to po prostu często sam nie wie dlaczego jest tak, albo inaczej (...) Ja już nie wierzę w żadne ich słowo – podkreślił polityk. – To wszystko trzeba sprawdzać. Nie mamy pewności nawet, czy to najkrótsze na świecie, bo 3 -4 dniowe, embargo obowiązywało (...) To był teatr przed społeczeństwem – dodał Bosak.

