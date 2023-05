Audi Q5 40 TDI S Line

Od lat jest bowiem bestsellerem niemieckiej marki zarówno w Polsce, jak i na wielu europejskich rynkach. I to właśnie dzięki niemu koncern z Ingolstadt może śmiało walczyć o czołowe miejsca w segmencie klasy średniej premium. Wystarczy pokonać tym autem kilkaset kilometrów, aby przekonać się dlaczego. Testowana wersja wyposażona jest w czterocylindrowy, wysokoprężny silnik o mocy 204 KM, który pozwala przyspieszyć od zera do setki w zaledwie 7,6 s. Dynamiczne auto prowadzi się pewnie i bezpiecznie. Samochód z napędem na obie osie sprawnie przyspiesza w mieście i na trasie. Przyjemnie pokonuje się nim również nawet ostre zakręty. Żadnych zarzutów nie można mieć także do pracy automatycznej skrzyni biegów.

W odświeżonej wersji tego modelu nieco zadziorny, sportowy charakter podkreśla agresywniej niż dotąd zarysowana sylwetka. To dobra zmiana. Po zapadnięciu zmroku świetne wrażenie robią również tylne światła wykonane w technice diod organicznych OLED.